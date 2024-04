Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев приняли участие в церемонии официального начала комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома на Беговой улице.

«Московскому центральному ипподрому исполняется 190 лет, старейший ипподром в стране. Конечно, его инфраструктура морально и физически устарела. По сути дела, мы видим разрушающиеся здания и непригодный для конных соревнований стадион. Президентом принято решение возродить центральный ипподром нашей страны. Вместе с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации мы приступаем к работе. Речь идет о полной реставрации главного здания, спортивной зоны, строительстве новых конюшен для тысячи спортивных лошадей. По сути дела, это будет мирового уровня ипподром, отвечающий самым современным стандартам. Ну и, конечно, будет выполнено качественное благоустройство как на самом стадионе, так и вокруг него», — рассказал Сергей Собянин.

По словам Мэра Москвы, все основные работы по реконструкции ипподрома планируется завершить в 2026 году.

«Московский ипподром — крупнейший в Европе. Здесь впервые проводились рысистые бега. Это ипподром с очень большими традициями. То, что он сейчас приобретет совершенно другой облик, — очень важное и серьезное дело, которое даст очередной толчок развитию конного спорта в Российской Федерации», — сказал Дмитрий Патрушев.

По его словам, Центральный московский ипподром также станет площадкой, на которой будут проводить большие культурные мероприятия.

О Центральном московском ипподроме

Центральный московский ипподром основан в 1834 году. Это старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. Он расположен на территории бывшего Ходынского поля по адресу: Беговая улица, дом 22.

Комплекс объектов Центрального московского ипподрома в своем нынешнем виде сформировался в 1950-е годы. Его главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами признаны объектом культурного наследия регионального значения.

Вплоть до конца 1980-х годов ипподром был одним из самых оживленных мест отдыха в столице: в дни крупных соревнований его посещали до 10 тысяч человек. Затем наступило затишье: с 1992 по 2000 год бега не проводили. Они возобновились только в 2000-е годы, но в гораздо меньших масштабах, чем во время расцвета ипподрома. Из-за недостаточности текущего финансирования и вложений в инфраструктуру он стал постепенно приходить в упадок.

Проект реконструкции ипподрома

«Старейший ипподром России ждут большие изменения: восстановление исторического облика памятника архитектуры — Главного здания Московского ипподрома; реставрация знаменитых пилонов ворот с конными скульптурами, которые также являются объектом культурного наследия; увеличение вместимости основной зрительской трибуны Главного здания почти в два раза — до 2165 человек; создание современной зоны состязаний со скаковой дорожкой и дорожкой для рысистых бегов; обустройство тренировочных и сервисных дорожек, благоустройство пространства внутри скакового и бегового кругов. Общая площадь инфраструктуры увеличится больше чем в 1,5 раза», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Проект комплексной реконструкции Московского ипподрома разработало Правительство Москвы совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Он предусматривает возрождение этого места как уникального спортивного и досугового центра.

В рамках проекта восстановят исторический облик памятника архитектуры — главного здания площадью 17 тысяч квадратных метров. Специалисты приведут в порядок кровлю, фасады, пол, расписные потолки, лепнину и другие элементы интерьеров. После реставрации вместимость основной зрительской трибуны главного здания увеличится почти в два раза — там смогут находиться до 2165 человек. Для любителей делать ставки откроют четыре зала с тотализаторами на 280 мест (ранее здесь работали два зала на 100 мест). Будет сохранен исторический ресторан на 150 мест. Музей конного спорта расширят в шесть раз — здесь планируется разместить три постоянные экспозиции.

На территории ипподрома сделают точку доступа вайфая.

Зона состязаний будет соответствовать международным правилам проведения конных соревнований. Длина призовой скаковой дорожки составит 1,6 километра, ширина — 24 метра. Это позволит проводить скачки с максимальным числом участников забега — до 16 голов. Призовая дорожка для рысистых бегов длиной 1,4 километра и шириной 23 метра, включая трехметровую полосу безопасности, будет рассчитана на забеги с числом участников до 10 голов.

Кроме того, планируется обустроить две тренировочные дорожки с мягким и твердым покрытием длиной 1,2–1,3 километра, а также сервисные дорожки для судей и специалистов, организующих телевизионные трансляции.

Интенсивное освещение мощностью не менее 1500 люкс позволит проводить состязания в вечернее время суток.

Впервые благоустроят пространство внутри скакового и бегового кругов: здесь появится шатровая зона финиша (дополнительная площадка для зрителей), а также площадка для проведения различных культурных и спортивных мероприятий. Для прохода внутрь круга сделают подземный пешеходный переход длиной 250 метров и шириной четыре метра.

Кроме того, построят двухпутный тоннель для выхода лошадей из конюшен и обратно длиной 190 метров и шириной 8,2 метра, а также тоннель для крупногабаритной обслуживающей техники длиной 300 метров и шириной пять метров.

Конный двор

Важнейшая часть проекта — создание современного конного двора. Он расположится на месте устаревших зданий и сооружений ипподрома. Конный двор будет включать в себя конюшни для скаковых лошадей на 282 головы, конюшни для беговых лошадей на 596 голов, конноспортивный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров со встроенными конюшнями на 110 голов, тремя манежами и трибунами на 1300 мест, гостевые конюшни на 100 голов. Кроме того, в его составе оборудуют ветеринарный блок полного цикла (от высокоточной диагностики до оперативного лечения и реабилитации), оснащенный аппаратами МРТ, КТ, рентгеном и системой телемедицины. Ветеринарный блок будет рассчитан на 24 головы, в нем откроются карантинная конюшня, изолятор, реабилитационный центр и пункт допинг-контроля. Помимо этого, в состав конного двора войдут 30 бочек и водилок для разминки и тренировки, левады и дорожки для моциона лошадей, хостел для участников соревнований по конному спорту со столовой и спортзалом, манеж для иппотерапии (лечебной верховой езды), а также административно-хозяйственный блок.

Общая площадь инфраструктуры для лошадей и спортсменов увеличится более чем в 1,5 раза и составит 52 тысячи квадратных метров.

После завершения реконструкции ипподрома планируется провести благоустройство сквера перед главным зданием, Беговой аллеи, а также расположенных рядом жилых кварталов. Кроме того, специалисты отреставрируют знаменитые пилоны ворот с конными скульптурами, украшающие въезд на ипподром со стороны Ленинградского проспекта. Их создали в 1898–1899 годах скульпторы Сергей Волнухин и Константин Клодт.

Сейчас на конном дворе проводится подготовка территории и устройство фундаментов для новых зданий и сооружений. Специалисты разрабатывают проектную документацию.

Сергей Собянин: В этом году в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов

