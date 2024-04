Собянин рассказал, как москвичи меняют город с помощью «Активного гражданина»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Принимать участие в жизни города москвичам помогают цифровые проекты. О самых востребованных из них в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Чтобы учесть мнение каждого жителя и привлечь как можно больше горожан к участию в важных городских решениях, в 2014 году в столице запустили проект «Активный гражданин».

«Наверное, мы были первым крупным городом в мире, который создал электронную платформу для голосований, с помощью которой можно узнать мнение миллионов людей практически по любому вопросу. И сделать это буквально за несколько дней. Как и любая новинка, первые годы “Активный гражданин” казался чем-то экзотическим и непривычным. Чиновники роптали, что теперь в цепочке принятия решений появилось какое-то дополнительное звено. Граждане сомневались в эффективности электронных голосований. На мой взгляд, переломным моментом стала подготовка программы реновации в 2017 году», — отметил Мэр Москвы.

По его словам, окончательное решение по включению конкретных домов в программу помогли принять сами жители. При этом 43 процента участников голосования выразили свое мнение с помощью «Активного гражданина».

Сегодня, спустя 10 лет, участниками проекта стали почти семь миллионов человек. А это каждый второй москвич. С 2014 года на платформе провели более 6,5 тысячи голосований, в ходе которых горожане поделились мнением свыше 250 миллионов раз. Если бы подобные голосования проводили в режиме поквартирного обхода, то на это экспертам потребовалось бы 50 лет работы в режиме нон-стоп.

Благодаря «Активному гражданину» около миллиона москвичей переедут из старых пятиэтажек в новые квартиры. А еще 50 новых улиц и бульваров, 54 парка и 29 станций метро получили свои названия.

Кроме того, по итогам голосований в столичных дворах высадили более миллиона деревьев и кустарников, благоустроили три тысячи придомовых территорий, скверов и общественных пространств, включая парки «Битцевский лес» и «Кусково». Всего в городе реализовали уже свыше четырех тысяч решений по развитию Москвы, принятых жителями.

«Чтобы принять решение и проголосовать, участникам “Активного гражданина” достаточно нескольких минут или даже секунд. Но за этим стоит серьезная подготовительная работа. Каждое голосование проходит длинный и сложный путь — от обсуждения идеи и подготовки материалов до формулирования конкретных вопросов. В результате москвичи могут выбрать вариант, который действительно можно реализовать. А уж какой выбор сделает большинство, зачастую не могут предугадать даже очень опытные эксперты», — подчеркнул Сергей Собянин.

«Активный гражданин» — не единственный проект, который позволяет горожанам участвовать в жизни столицы. Он входит в экосистему цифровых проектов, перед каждым из которых стоит конкретная задача.

Исправить недочет и предложить идею

Сообщить о недочетах в содержании городских объектов можно через портал или приложение «Наш город». Благодаря его активной работе каждое второе обращение удается закрыть в срок до двух дней. С 2011 года при помощи проекта москвичи решили более 8,5 миллиона вопросов.

Поделиться мнением о том, как сделать жизнь в мегаполисе комфортнее, горожане могут на платформе «Город идей». Пользователям доступно 56 тем по 12 ключевым сферам: экология, благоустройство, транспорт, парки и другие. С 2014 года на платформе проведен 51 тематический проект и реализовано более шести тысяч идей.

Управлять собственным домом

С 2020 года в Москве работает единая платформа для решения вопросов в многоквартирных домах «Электронный дом». С помощью ее сервисов горожане могут проводить опросы и общие собрания собственников, направлять заявки на устранение неполадок, передавать показания счетчиков и оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, можно создавать электронные объявления и общаться с соседями в чате.

Сегодня «Электронным домом» пользуются уже более 1,7 миллиона москвичей.

Сделать что-то полезное

В 2022 году в столице заработал проект «Город заданий». Он предлагает горожанам решить тематические задачи и получить за это бонусные баллы. В списке заданий — оценить состояние библиотечных книг, протестировать городские сервисы и мобильные приложения, потренироваться в парке и многое другое. Сегодня в числе участников проекта — более 250 тысяч человек. В общей сложности москвичи выполнили более двух миллионов заданий.

«Электронные платформы решают важнейшую задачу — меняют наш город в лучшую сторону. Причем так, как этого хотят сами москвичи», — подытожил Мэр Москвы.

