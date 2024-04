Собянин: Инвесторы построят завод по программе создания мест приложения труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве одобрили планы строительства пяти объектов производственного, коммерческого и социального назначения. Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Так, планируется построить:

— завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций площадью свыше шести тысяч квадратных метров в поселении Марушкинском в ТиНАО на Привольной улице (земельный участок № 11) вблизи Боровского шоссе;

— логистический комплекс площадью не менее 110 тысяч квадратных метров в поселении Десеновском в ТиНАО (121-й квартал, земельный участок № 1) вблизи деревни Евсеево;

— образовательный комплекс на 1575 мест площадью около 24 тысяч квадратных метров в Молжаниновском районе в САО на Ленинградском шоссе (земельные участки № 13 и 202) вблизи станции Новоподрезково третьего Московского центрального диаметра;

— общественно-деловой комплекс площадью свыше 70 тысяч квадратных метров в районе Аэропорт в САО на Ленинградском проспекте (земельный участок № 36/13) недалеко от станций метро «Динамо» и «Петровский парк»;

— производственный комплекс (пищевая и легкая промышленность) площадью не менее 140 тысяч квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское в ЗАО на Рябиновой улице (земельный участок № 42/1) вблизи пересечения Московской кольцевой автодороги и проспекта Генерала Дорохова.

«Благодаря этим объектам будет создано больше девяти тысяч рабочих мест», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина mos_sobyanin

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена Правительством Москвы в 2019 году в целях привлечения застройщиков к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, увеличивает количество рабочих мест в уже возведенных жилых кварталах и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами. Эти соглашения предполагают строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости — новых промышленных предприятий, логистических комплексов, офисных и торговых объектов, а также учреждений образования, культуры и спорта.

В общей сложности в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,4 триллиона рублей. Это позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

