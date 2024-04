Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 6 по 14 апреля в Москве пройдет фестиваль колледжей. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«На нем школьники смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение. В программе — мастер-классы, познавательные квесты, киберспортивные соревнования, кулинарные поединки и многое другое», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Мероприятия проведут на 52 площадках. Так, 7 апреля в особой экономической зоне «Технополис Москва» можно будет посетить иммерсивное шоу «Инженерный фиджитал», организованное при поддержке 20 работодателей.

8 апреля на ВДНХ в павильоне «Атом» пройдет диджитал-фест «Войти в ИТ». Участники освоят азы программирования и создадут элементы для компьютерной игры-раннера.

9 апреля на площадке Киностудии имени Максима Горького состоится креативный фестиваль «Колледж.doc». Студенты представят свои короткометражные фильмы о кинопрофессиях и рабочих специальностях.

12 апреля школьников приглашают на яркий строительный фестиваль «PROсварку», а 14 апреля — на «Колледж гастрофест». В программе — мастер-классы известных шеф-поваров и лучшего кондитера Москвы.

Вход на все мероприятия бесплатный, однако для каждого требуется предварительная регистрация.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI