Сергей Собянин рассказал об уникальных археологических находках XII века

Столичные археологи нашли в районе исторического центра Москвы, Китай-города, домонгольскую керамику и стеклянные браслеты. Артефакты датируются XII-XIV веками. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Находки указывают на то, что к XII веку Москва была довольно развитым городом-крепостью. Жители покупали керамику, завезенную из Ирана, Хорезма и Золотой Орды, а также привозные украшения из Византии», — рассказал Мэр Москвы.

Одними из самых популярных украшений у москвичек того времени были разноцветные стеклянные браслеты и бусы. Из-за хрупкости изделий археологи находят лишь их фрагменты, и собирать украшения приходится по крупицам.

Керамические изделия сохраняются в чуть лучшем виде. Так, реставраторам удалось полностью восстановить горшок с линейным орнаментом высотой 28 сантиметров. В такой посуде москвичи в XII веке готовили пищу.

