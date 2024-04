Россия представила свои инициативы по климату коллегам из стран-БРИКС

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Минэкономразвития России в онлайн-формате состоялось первое заседание Контактной группы БРИКС по вопросам изменения климата и устойчивого развития в рамках российского председательства в БРИКС. Встреча прошла в расширенном составе с участием новых стран, присоединившихся к многостороннему формату с 1 января 2024 года.

В ходе заседания Российская сторона предложила учредить новую профильную площадку для обсуждения вопросов борьбы с изменением климата в рамках БРИКС. Идея была поддержана странами-членами объединения. Участники встречи приветствовали инициативу российского Председательства и отметили важность укрепления сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата без вреда для социально-экономического развития стран.

С приветственным словом к участникам заседания обратился директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев. Он отметил важность развития сотрудничества внутри БРИКС по вопросам содействия устойчивому развитию с учетом рисков и возможностей декарбонизации. «Для наших стран важно осуществлять справедливый переход в контексте различных национальных условий и потенциальных социально-экономических последствий низкоуглеродной трансформации», — добавил он.

В ходе заседания партнерам по БРИКС были представлены приоритеты Российской Федерации в области климатического сотрудничества в рамках Контактной группы в 2024 году, которые охватывают вопросы справедливого перехода, адаптации к изменениям климата, природных решений, углеродных рынков и углеродного ценообразования. Наибольший интерес среди участников встречи вызвали инициативы по обмену опытом в сфере развития углеродных рынков и реализации адаптационных мер, а также предложение по укреплению научного климатического сотрудничества. Иностранные коллеги заинтересованы в запуске предложенной Россией Платформы климатических исследований БРИКС для организации совместной научной и экспертной деятельности, подготовки исследований и докладов по климатической тематике и проведения профильных мероприятий.

Предложенные Российской Федерацией инициативы будут проработаны с иностранными партнерами и планируются к утверждению в ходе Форума высокого уровня по климату в августе 2024 года.

