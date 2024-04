Россия и Белоруссия расширяют прямое авиасообщение для туристов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Количество поездок в Россию белорусскими туристами в 2023 году увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Республика Беларусь также пользуется популярностью у российских туристов, страна входит в топ-10 зарубежных направлений.

Для дальнейшего увеличения числа турпоездок необходимо расширять транспортную доступность и разрабатывать новые трансграничные маршруты, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на заседании Рабочей группы по туризму в рамках Союзного государства.

«Туристический потенциал России и Беларуси огромен и уникален, а дружественные отношения между нашими народами имеют крепкие исторические и культурные связи. Это и многое другое обеспечивает стабильный интерес к взаимным туристическим поездкам», – сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Он отметил, что объемы турпотока 2023 года превзошли не только прошлый год, но и допандемийный период. К настоящему времени взаимный турпоток между Россией и Беларусью восстанавливается быстрыми темпами. По данным статистического комитета Республика Беларусь, только с января по июнь 2023 года было совершено 419 тыс. турпоездок из России, что практически соответствует объему за весь 2022 год. Этому способствует, в том числе, отсутствие языковых барьеров и возможность совершать безналичную оплату картой «МИР».

По итогам 2023 года успешно исполнена Союзная программа по унификации законодательства в сфере туристской деятельности. В частности, гармонизированы нормы деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, стандарты предоставления гостиничных услуг, требования к финансовой ответственности туроператоров и гарантии туристам при оказании услуг. Эти шаги должны стать основой дальнейшей работы по формированию совместных турпродуктов для привлечения как иностранных, так и внутренних туристов.

Дмитрий Вахруков отметил, что Россия считает важным в дальнейшем все нововведения в национальном законодательстве по туризму координировать с белорусской стороной.

Одной из ключевых тем встречи стала транспортная доступность – расширение географии полетов. Минэкономразвития собрало предложения от российских регионов. 36 субъектов выразили заинтересованность в установлении прямого авиасообщения с Белоруссией или расширении имеющегося, 13 – сообщили о целесообразности расширения автомобильного (автобусного) и железнодорожного сообщения.

«В прошлом году Москву посетило свыше 144 тысяч граждан Беларуси – это более чем в два раза превышает показатель 2022 года. Рост турпотока достигается благодаря развитой инфраструктуре города, богатой событийной повестке столицы. Стоит также отметить логистическую доступность российской столицы для жителей Беларуси. По направлению Минск – Москва осуществляется более 90 прямых рейсов в неделю. Кроме того, состоялся запуск прямого сообщения между Брестом и Москвой, они будут осуществляться два раза в неделю», – сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Участники рабочей группы также отметили важность создания трансграничных туристических маршрутов, которые стимулируют рост не только туристического бизнеса, но и всей сопутствующей сферы услуг.

