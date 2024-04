Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице за два месяца прошло 10 мероприятий из цикла семинаров для московских производителей и инвесторов в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта. Их посетили очно около 500 человек, еще более 300 тысяч присоединились в режиме онлайн. Спикерами выступили представители городских ведомств, исполнительных органов власти и энергетических предприятий.

«Подобные мероприятия мы проводим ежегодно. Они остаются одним из эффективных каналов коммуникации между городом и инвесторами, а также дают возможность получить обратную связь от бизнеса. Участники могут не только узнать подробности по интересующей теме, но и прийти на семинар с конкретным запросом, получить консультацию специалистов. Кроме того, при возникновении дополнительных вопросов инвесторы и промышленники могут уточнить информацию на инвестиционном портале Москвы, а также подать заявку на получение льгот, компенсаций по кредитам, обратиться в центр поддержки промышленности и получить другую помощь. В 2023 году функционал портала значительно расширился. В итоге онлайн-сервисами портала воспользовались 197 тысяч раз, это на 18,5 процента больше, чем в 2022-м», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На семинарах участникам рассказали о проведении коммуникаций к объектам, регистрации прав собственности и новых возможностях при аренде и покупке земельных участков от города. Кроме того, слушатели узнали о доступных мерах поддержки бизнеса.

Например, для развития столичных промпредприятий город разработал ряд эффективных инструментов поддержки, один из которых — программа льготного инвесткредитования. Ее реализацией занимается Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Программа показала высокую эффективность использования бюджетных средств: на один рубль оказанной поддержки приходится до 55 рублей частных инвестиций.

Кроме того, город в рамках масштабных инвестиционных проектов предоставляет инвесторам землю за один рубль в год под строительство производств.

Всего доступно свыше 20 мер поддержки, при этом можно одновременно воспользоваться несколькими инструментами. Комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства, реализуется по поручению Сергея Собянина.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI