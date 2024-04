Права на жилье и смена назначения: за три года москвичи более 83 тысяч раз обратились за двумя госуслугами в имущественно-земельной сфере

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В апреле 2021 года в исключительно электронный вид перевели две госуслуги в жилищной сфере — «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» и «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение». Получить их можно только на портале mos.ru. За три года жители столицы обратились за этими госуслугами более 82 тысяч раз, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Получение государственных услуг в электронном виде избавляет горожан от необходимости лично посещать органы власти для подачи обращений и получения результата. Все доступно онлайн в любое удобное время, вне зависимости от местонахождения. Проследить за ходом их оказания можно в личном кабинете на портале mos.ru. Предоставление справок о правах на жилье — традиционно одна из самых популярных госуслуг в жилищной сфере. Она позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью. За три года москвичи обратились за ней более 82 тысяч раз», — рассказал глава ведомства.

Вторая услуга, доступная исключительно в электронном виде, позволяет изменить функциональное назначение помещения. Например, переоборудовать квартиру под офис, магазин или салон красоты либо сделать наоборот: помещение, используемое для коммерческих целей, перевести в категорию жилых. За три года в Департамент городского имущества поступило более 900 подобных обращений.

В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что на сегодня в столице 100 процентов услуг в сфере жилья и имущества горожане могут получить в электронном виде. Всего на портале mos.ru пользователям доступно более 420 электронных услуг и сервисов, свыше 200 из них предоставляют юридическим лицам.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах развиваются Департаментом городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

