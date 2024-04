По следам великих первооткрывателей: в Москве начался новый сезон образовательно-туристского проекта для детей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начался новый сезон образовательно-туристского проекта «По пути великих открытий». Присоединиться к нему могут учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет и педагоги столичных школ и колледжей.

В этом году командам-участникам предлагают на выбор три направления. Трек «Путь исследователя» приглашает изучать историю и культуру нашей страны, природные объекты и явления. «Путь волонтера» подойдет тем, кто хочет посвятить экспедицию защите экологии или социально значимым проектам. Трек «Путь первооткрывателя» рассчитан на учащихся, которые планируют разработать новый туристический маршрут, связанный с биографией одного из великих путешественников прошлого, а потом пройти по нему.

«Программа “По пути великих открытий” успешно развивается. Теперь в ней смогут реализовать себя не только туристы-исследователи, но и те, кто увлечен историей и волонтерством. Участники знакомятся с природой и культурным наследием России, совершенствуют социальные навыки, приобщаются к здоровому образу жизни. Не сомневаюсь, что они вернутся из экспедиций с новыми впечатлениями, а главное, с материалами, которые послужат развитию познавательного туризма», — отметила Мария Андрианова, директор Московского центра воспитательных практик.

Для участия командам до 15 апреля нужно скачать форму заявки с сайта Московского центра воспитательных практик, заполнить ее и отправить на электронную почту куратора проекта: travelschool@edu.mos.ru. На первом этапе дети под руководством педагогов пройдут обучение в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма. Это поможет разработать концепцию и описание путешествия. Тем, кто выбрал многодневный поход, предстоит продемонстрировать физическую подготовку — сдать нормативы комплекса ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков». Остальные команды будут участвовать в туристическом фестивале городской среды.

После этого юные путешественники отправятся по разработанному ими маршруту. В походе они должны провести исследования в соответствии с выбранным треком. А своими открытиями и впечатлениями ребята поделятся со сверстниками в социальных сетях.

Результаты исследований каждой команды, путевые дневники, а также отснятые в пути видеоролики и фотографии рассмотрит экспертная комиссия. На заключительном этапе ребятам также предстоит защитить свои проекты. Лучшие работы смогут стать основой для создания новых туристических маршрутов.

В прошлом учебном году столичные школьники и студенты колледжей изучали Великую Северную экспедицию Витуса Беринга, путешествие Афанасия Никитина по Волге, путь Курбата Иванова, русского землепроходца, открывшего озеро Байкал. Дети прошли по выбранным маршрутам, а затем защитили свои проекты на итоговой конференции.

Образовательно-туристский проект «По пути великих открытий» реализует Московский центр воспитательных практик столичного Департамента образования и науки совместно с Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма.

Мероприятия патриотической и физкультурно-спортивной направленности для молодежи соответствуют задачам проектов «Патриотическое воспитание» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

