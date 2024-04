Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В рамках сотрудничества крупнейшего на Северо-Западе строительного холдинга «Группы ЛСР» и Санкт-Петербургского политехнического университета инженеры и дизайнеры вуза разработали уникальную концепцию технологического кластера для школы.

Это уникальный проект не только для Петербурга, но и для России. Впервые над планировочными и архитектурными решениями будущего учебного заведения совместно работали сотрудники университета и представители строительной компании. Вместе они разработали концепцию обучения для инженерного профиля школы. Политех стал первым российским вузом, который принял участие в подобного рода проектах на этапе подготовки. Благодаря сотрудничеству спроектированы учебные классы, где дети будут развивать креативное мышление, знакомиться с профессиями, узнавать о передовых разработках современной инженерии, а также подготовятся к поступлению в вуз.

Кластер включает в себя зоны, в которых школьники смогут изучать современные области технологий: аддитивное производство, робототехнику, обработку материалов, микросистемную технику, моделированию беспилотных летательных аппаратов. Школьники будут создавать проекты и воплощать их в жизнь.

Для нас участие в таком проекте — это интересный опыт. “Группа ЛСР” обратилась в Политех с запросом о подготовке концепции инженерного класса на этапе разработки проектной документации. Это позволило преподавателям Инженерно-строительного института своевременно сформировать техническое задание, включающее требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям, инженерному обеспечению, перечню оборудования, необходимого в инженерном классе и так далее. Мы надеемся, что наличие такого класса послужит развитию интереса у школьников к востребованным на сегодняшний день инженерным профессиям , — отметила и.о. директора Инженерно-строительного института СПбПУ Марина Петроченко.

В дальнейшем технологический кластер станет центром притяжения талантливых детей района. В новом пространстве будут реализовываться дополнительные образовательные программы и мероприятия для развития творческих и технических способностей детей. Сразу после запуска Политехнический университет примет активное участие в разработке и реализации дополнительных совместных программ кластера.

Участие школьников в инженерных проектах, организуемых Политехом совместно с крупнейшими отраслевыми партнёрами, поможет сформировать профессиональную ориентацию и выявить потенциальные способности учащихся. А за счёт работы над реальными проектами в сфере строительства, в коллаборации с лидером рынка, школьники разовьют инженерные навыки и получат практический опыт, который будет полезен в построении успешной карьерной траектории , — прокомментировал проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI