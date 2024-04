Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

29 марта состоялся II форум ректоров вузов Казахстана и России «Актуальные тенденции высшего образования и науки» в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. В мероприятии приняли участие более 60 российских и казахстанских вузов, среди них: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Санкт-Петербургский государственный университет, Таразский региональный университет имени Дулати, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева, Псковский государственный университет и другие.

Главная цель мероприятия — развитие связей между университетами двух стран и формирование взаимовыгодных отношений между представителями науки и образования.

Деловая программа состояла из пленарного заседания с участием представителей профильных министерств двух стран и руководителей вузов, а также обсуждения экспертным сообществом актуальной проблематики в сфере образования на трех панельных дискуссиях по темам:

«Новые горизонты научно-образовательного сотрудничества»,

«Цифровизация высшего образования: тренды и стратегии реализации»,

«Подготовка педагогических кадров: опыт и перспективы».

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек и заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский выступили на форуме.

На пленарном заседании Саясат Нурбек отметил, что на сегодняшний день в Казахстане открыты филиалы шести ведущих российских вузов России.

1700 договоров заключено между вузами Казахстана и России. Успешно реализуются 25 научных совместных проектов. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества в области науки и высшего образования. Считаю необходимым мобилизовать совместные идеи и предложения, далее выработать конкретный план действий , — подчеркнул министр науки и высшего образования Республики Казахстан.

Нас очень многое связывает с Казахстаном, налажены дружеские и деловые отношения. Мы заинтересованы в расширении научного сотрудничества, очень рады, что российские вузы успешно ведут свою деятельность в вашей стране. Хочется, чтобы филиалы давали студентам качественное образование и помогали им сформировать профессиональную карьеру. Уверен, что формальное общение в рамках форума приведет к появлению новых связей. А нам важно и необходимо обсудить реализацию совместных программ, в том числе стажировку преподавателей, открытие научных центров , — заключил Константин Могилевский.

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков представил российскую высшую школу в качестве одного из модераторов панельной дискуссии «Новые горизонты научно-образовательного сотрудничества» совместно с проректором Казахского национального университета им. Аль-Фараби по академическим вопросам Ляззат Еркинбаевой.

Одной из ключевых тем для обсуждения стал опыт реализации на территории России федерального проекта «Передовые инженерные школы» как эффективного инструмента кооперации индустриальных партнёров, вузов и научных центров в решении актуальных фронтирных задач для развития промышленности, национальной безопасности и достижения технологического суверенитета страны.

Напомним, что Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» считается одной из лучших в России. В феврале этого года она успешно представила результаты работы за 2023 год на заседании совета по грантам под председательством министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова.

На панельной дискуссии эксперты также рассмотрели основные направления и барьеры на пути развития научно-образовательного сотрудничества России и Казахстана, затронули ключевые аспекты формирования современной научной среды и обсудили организацию эффективного взаимодействия науки, образования и промышленности в контексте решения задач государственного значения.

II форум ректоров вузов стал площадкой для открытого диалога между представителями науки, высшего образования и государственной власти Казахстана и России. На мероприятиях деловой программы было подписано более 20 межвузовских соглашений, что подтверждает их взаимную заинтересованность в совместном решении задач, стоящих перед высшей школой двух государств.

СПбПУ имеет долгосрочные партнёрские связи с вузами Республики Казахстан. Важным шагом в стратегическом сотрудничестве Казахстана с передовыми техническими вузами стало решение об открытии на базе КазНУ российско-казахстанского центра инжиниринга — площадки, призванной объединить специалистов ПИШ СПбПУ и технических вузов Республики Казахстан, а также представителей промышленности для решения актуальных инженерных и образовательных задач.

Фото предоставлены пресс-службой КазНУ им. Аль-Фараби

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI