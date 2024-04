Подготовиться к дачному сезону: проект «Московское долголетие» приглашает на курсы по садоводству и ландшафтному дизайну

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Проект «Московское долголетие» приглашает на курсы, посвященные садоводству и ландшафтному дизайну. На занятиях ждут не только новичков, но и тех, кто давно увлекается обустройством дачных участков. Курсы посещают уже около шести тысяч москвичей, открыто более 130 групп.

«Как правило, на занятия приходят люди, уже имеющие какой-либо опыт в садоводстве, но есть и новички, которые только сейчас потянулись к новым знаниям. Для тех, кто работает с землей и растениями впервые, мы проводим подготовку, изучаем все необходимые нюансы — от техники безопасности и до правил обработки дачного участка. Ученики старшего поколения самостоятельно пробуют работать с теми или иными инструментами, а затем выбирают для себя то, что подходит конкретно для их участков», — рассказала Инна Зубик, доцент и кандидат сельскохозяйственных наук кафедры декоративного садоводства и газоноведения Института садоводства и ландшафтной архитектуры Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.

В программе курсов — изучение теории и практические задания. Участникам рассказывают об основах садоводства, выращивании комнатных растений, принципах биологии, ботаники, экологии, а также о влиянии окружающей среды на растения и человека. На практических занятиях можно применить свои навыки — под руководством профессионалов заняться посадкой и пересадкой комнатных растений, изучить методы черенкования, создать ландшафтные композиции.

Занятия по декоративному садоводству хорошо влияют на психологическое состояние, помогают расширить круг общения и найти людей со схожими интересами.

«Когда участники “Московского долголетия” приходят на занятия, изучают растения, у них появляется вдохновение, они общаются, делятся друг с другом опытом, советами и становятся друзьями. Кроме того, занятия имеют большую практическую значимость, поскольку мы готовим тематические композиции к праздникам и участники могут сделать подарок своими руками друг для друга или для родных», — отметила Инна Зубик.

На занятия можно ходить и всей семьей. Участник Александр Осипов, например, посещает их вместе с супругой. Садоводством и ландшафтным дизайном пара увлекается уже более пяти лет. «Уроки приносят большую пользу здоровью, ведь на практических занятиях мы много двигаемся, проводим время на свежем воздухе и получаем заряд энергии, вдохновляясь на новые идеи для композиций», — рассказал он.

Записаться на курсы и выбрать группу можно здесь, а также в любом центре московского долголетия. Кроме того, в центрах работает более 50 клубов по садоводству, которые организовали сами москвичи. Так, в «Хамовниках-2» есть зеленая мастерская для любителей ухаживать за растениями в любое время года.

Садоводство как отдельное направление в центрах московского долголетия начало активно развиваться в 2021 году. Тогда же возник клуб «Мой сенсорный огород» в центре долголетия «Московский». Участница Антонина Макарова и ее подруги создали сад и вырастили урожай: капусту, огурцы, помидоры, подсолнухи, фасоль, лесную землянику.

Новый сезон в «Моем сенсорном огороде» начнется 25 апреля. Сажать растения и облагораживать территорию приглашают по адресу: город Московский, Солнечная улица, дом 1. Осенью участники смогут собрать урожай.

