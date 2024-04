Ниже нуля и гололедица: ночью в столице похолодает

Source: MIL-OSI Russian Language News

По прогнозам синоптиков, в ночь с 4 на 5 апреля в Москве похолодает. Столбики термометров опустятся ниже нуля градусов. Такое резкое изменение температуры воздуха может привести к образованию гололедицы.

Пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улицах. Автомобилисты должны строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Городские службы непрерывно следят за ситуацией на дорогах. Специалисты проводят все необходимые в таких случаях работы.

