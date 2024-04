Начальник управления цифровых компетенций в области строительства приняла участие в Петербургском образовательном форуме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Инна Суханова

Начальник управления цифровых компетенций в области строительства СПбГАСУ Инна Суханова стала участницей XIV Петербургского международного образовательного форума, проходившего в Северной столице c 25 по 29 марта.

В рамках форума 25 марта она участвовала в панельной дискуссии «Современные модели профориентации: школа – вуз/колледж – предприятие» Первого открытого фестиваля успешных педагогических практик «ПрофВыбор: развитие образовательной среды профессионального самоопределения». На этом мероприятии специалисты высшего и среднего образования обменивались опытом сотрудничества и обсуждали трудности при взаимодействии.

27 марта Инна Суханова приняла участие в выездном семинаре «Технологии имитационного моделирования в школе – реализуем ФГОС» в рамках XV Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии для новой школы». Представитель СПбГАСУ выступила с докладом «Роль социального партнёрства в развитии ТИМ-проектирования в школе. Формы работы вуз/школа». В рамках этого выступления она поделилась опытом СПбГАСУ и компании «Ренга Софтвэа» по созданию ТИМ-классов в школах Петербурга, а также рассказала об итогах Первого открытого школьного ТИМ-Чемпионата СПбГАСУ.

