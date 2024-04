Московские школьники стали победителями и призерами всероссийской олимпиады по немецкому языку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московские старшеклассники завоевали 38 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку. Победителями стали 11 человек, призерами — 27. Для столичной сборной это рекорд по количеству наград в соревновании по немецкому языку. Дипломы получили ученики из 23 школ города.

Заключительный этап проходил в Самаре с 29 марта по 3 апреля. Всего за звание лучших в финале боролись почти 250 школьников из Москвы и других регионов России.

Девятиклассница Полина Савинская из школы № 1357 уже была призером соревнования, а в прошедшем финале завоевала диплом победителя.

«В этом году я усиленно учила страноведение. Выписывала все, делала заметки в телефоне и тетради. Наши тренеры специально для нас выпустили курс, по которому мы готовились, и я его весь наизусть выучила. Параллельно с чтением я старалась улучшать знание лексики и грамматики: все непонятные слова, выражения и грамматические структуры объединяла в большие списки и заучивала. Ребятам, которые только начинают подготовку, я советую не жалеть сил, выкладываться по полной, хоть и будет очень тяжело. Если это перетерпеть, вас будут ждать незабываемые эмоции. Я никогда не плакала от счастья, и вот сегодня это впервые произошло», — поделилась школьница.

Финалисты продемонстрировали навыки владения немецким языком в двух испытаниях.

Письменный тур включал пять конкурсов: лексико-грамматический тест, вопросы по страноведению, чтение, аудирование и творческое письмо. Так, школьники должны были назвать прототип главной героини в романе «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка и ответить на вопросы о деятельности «Белой розы» — антифашистской группы сопротивления в Германии.

На втором туре школьники соревновались в навыках устной речи. В командах по несколько человек ученики готовили презентацию и представляли ее в формате ток-шоу. В этом году школьники говорили о жизни под одной крышей людей разных поколений, высказывали свое мнение, а также дискутировали с коллегами по группе. Жюри оценивало командное взаимодействие и личное участие в беседе.

В свободное время финалисты посетили экскурсию по историческому центру Самары и местный театр, а также прослушали лекции по иностранным языкам.

Углубленно изучать немецкий язык и готовиться к интеллектуальным соревнованиям московские школьники могут в Центре педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки. Для кандидатов в сборную в течение всего учебного года проходят образовательные мероприятия и выезды, а также организованы кружки с лучшими олимпиадными тренерами.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам среди учеников 4–11-х классов. Состязания включают четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Финал организует Министерство просвещения Российской Федерации. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Задания заключительного этапа всероссийской олимпиады рассчитаны на школьников 9–11-х классов. За успехами команды Москвы на Всероссийской олимпиаде можно следить на сайте соревнования.

Обеспечение качественной подготовки столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.

