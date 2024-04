Московские предприниматели сэкономили около 170 миллионов рублей благодаря отмене обеспечительных платежей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За два года действия антикризисной меры поддержки город освободил 133 предпринимателя от обязательной предварительной платы за аренду столичных нежилых помещений при продлении договоров на новый срок. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 2019 года при продлении срока договора аренды нежилых помещений столичные бизнесмены должны вносить средства за последние пять месяцев найма. Это позволяет городу минимизировать риски в случае недобросовестного поведения арендаторов и досрочного прекращения отношений с ними.

«С марта 2022 года город освободил добросовестных арендаторов столичной недвижимости от уплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды. За это время такую поддержку получили 133 предпринимателя, которые занимают 286 помещений общей площадью около 50 тысяч квадратных метров. Они сэкономили почти 170 миллионов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Освобождение от обеспечительных платежей могут получить только те бизнесмены, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности при использовании городских помещений в течение года до подачи соответствующего запроса.

«В 2023 году и в первом квартале 2024-го город освободил от обеспечительных платежей 30 предпринимателей, которые занимают 58 помещений площадью более 11 тысяч квадратных метров. В результате они сэкономили 37,2 миллиона рублей. В 2022 году такую поддержку получили 103 арендатора столичной недвижимости, а размер их экономии составил почти 130 миллионов рублей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для продления договора аренды нежилой недвижимости необходимо обратиться за государственной услугой «Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда» на портале mos.ru.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI