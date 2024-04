Московские предприниматели заключили контракт на поставку тестов для ПЦР-диагностики в Египет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичный производитель тестов ПЦР-диагностики и оборудования для оснащения лабораторий заключил контракт с партнерами из Египта. Предприятие смогло найти новых зарубежных покупателей благодаря содействию столичного амбассадора за рубежом. Это одна из программ Московского экспортного центра (МЭЦ), курируемого Департаментом предпринимательства и инновационного развития.

Столичные тест-системы для проведения медицинских исследований поставляются в клиники Каира.

«Столица заинтересована в развитии бизнес-отношений с дружественными странами и активно развивает это направление. В прошлом году экспортные амбассадоры начали работу в Египте и Индии. Они имеют налаженную сеть деловых контактов за рубежом, сопровождают внешнеторговые сделки столичных предпринимателей, помогают найти надежных партнеров, а также познакомить иностранных потребителей с московской высокотехнологичной продукцией», — рассказала Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Поставки медицинских тест-систем в Египет — один из примеров поддержки, которую оказывают представители бизнеса Москвы за рубежом. Так, при содействии амбассадора в Индии экспортную географию расширили производители медицинских симуляторов и манекенов для вузов, разработчик тренажеров для обучения машинистов метрополитена и другие предприятия. Общая сумма контрактов, заключенных при поддержке представителей бизнеса Москвы за рубежом, начиная с прошлого года составила около 300 миллионов рублей.

Амбассадоры бизнес-сообщества Москвы начали работу в дружественных странах

Оставить запрос на получение консультации амбассадоров можно на сайте Московского экспортного центра. Они помогут в продвижении компании, поиске партнеров и новых каналов продаж.

Московский экспортный центр реализует различные инструменты поддержки для медицинских компаний, которые планируют расширять географию поставок. Так, в мае этого года столичная делегация примет участие в профильных выставках KIHE в Алма-Ате и Iran Health в Тегеране, а в сентябре в Москве состоятся переговоры с покупателями из Бразилии. Прием заявок открыт на сайте Московского экспортного центра.

Московский экспортный центр создан Правительством Москвы для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки в целях продвижения продукции столичных производителей и поставщиков услуг на зарубежных рынках. Одна из ключевых задач центра — увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI