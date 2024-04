Москвичам предложили выбрать названия для двух скверов и улицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» началось три голосования. Их участники смогут выбрать названия для столичных скверов и улицы.

Так, москвичи проголосуют за название для сквера, расположенного в районе Северное Медведково на пересечении Широкой и Полярной улиц. Есть три варианта — «Усть-Цилемский сквер», «Гукерский сквер», «Североземельный сквер». Все они связаны с освоением Арктики.

Кроме того, горожане определят название сквера в Басманном районе. Он расположен вдоль Большого Козловского переулка, недалеко от дома 13/17. Его предлагают назвать в честь генерала армии Андрея Васильевича Хрулева. Есть также варианты, связанные с находящимися поблизости объектами: «Ратмановский сквер» и «Волейбольный сквер».

Проголосовать можно и за название для Проектируемого проезда № 6639. Он расположен в районе Проспект Вернадского между улицами Лобачевского и Удальцова, недалеко от Российского технологического университета «МИРЭА». Все предложенные названия связаны с наукой. Жители могут выбрать из вариантов «улица Евтихиева», «Неевклидова улица» или «Океаническая улица».

Участники проекта «Активный гражданин» уже выбрали названия более чем для 130 улиц, бульваров, станций метро, Московского центрального диаметра и других городских объектов.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,9 миллиона человек, прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

