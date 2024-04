Минэкономразвития: экспорт российских услуг в Китай наращивается за счет строительства, поездок и транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

В формате видеоконференции состоялось 4-е заседание Российско-Китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере торговли услугами. Российскую делегацию возглавил директор Департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Павел Калмычек, китайскую – директор Департамента торговли услугами Минкоммерции КНР Ван Дунтан.

Павел Калмычек отметил позитивную динамику российско-китайской торговли услугами. В 2023 году, по оценкам экспертов ВАВТ, взаимная торговля составила более 11 млрд долл.

В ходе обмена мнениями стороны уделили особое внимание укреплению сотрудничества в сфере транспортно-логистических услуг, креативной и игровой индустрии, производства и дистрибуции анимационного контента, цифровой экономики, услуг почтовой связи, туризма, взаимодействия в области торговли услугами в рамках БРИКС, участию в конгрессно-выставочных мероприятиях в области торговли услугами на территории двух стран.

Китайские партнеры поддержали предложение российской стороны по активизации совместных усилий в рамках рабочей группы по развитию сотрудничества в сферах страхования, финансов и науки.

В составе российской делегации в мероприятии приняли участие уполномоченные представители МИД, Минцифры, Минпромторга, Минвостокразвития России, Правительства Хабаровского края, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», Российских железных дорог, Почты России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Ассоциации анимационного кино и общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

