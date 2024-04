Мейн-куны, лабрадоры и шиншиллы: каких питомцев выбирают пользователи mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москвичи добавили информацию примерно о 380 тысячах домашних животных в личный кабинет на портале mos.ru. За год это число выросло почти на 40 тысяч. По статистике, пользователи чаще выбирают беспородных кошек, а у владельцев собак популярны миниатюрные породы — например, йоркширские терьеры, чихуахуа и джек-рассел-терьеры.

«Сохранив сведения о питомце в своем профиле, горожане получают доступ ко всем возможностям суперсервиса “Мой питомец”, ключевой из которых является амбулаторная карта домашнего любимца. Это поможет в том числе быстрее записывать питомца к ветеринару:если пол, возраст и номер чипа указаны в личном кабинете, то данные загрузятся в форму записи автоматически. Также в личном кабинете можно настроить уведомления о плановой вакцинации, чтобы не пропустить эту важную процедуру», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Кошки и собаки — самые популярные питомцы. При этом владельцев кошек среди пользователей mos.ru больше, в личные кабинеты на портале добавлена информация более чем о 196 тысячах разных видов кошачьих. Причем подавляющая часть из них — беспородные. Среди породистых по-прежнему популярны шотландская вислоухая, британская короткошерстная и мейн-кун. Помимо этого, получили распространение и абиссинская, бенгальская, британская голубая, скоттиш-страйт и канадский сфинкс.

Встречаются среди питомцев пользователей mos.ru и редкие породы кошек, в том числе мингонский бобтейл, охос азулес, цейлонская, известная своим необычным окрасом, длинношерстный ориентал, отличительные признаки которого — длинное тело, клиновидная голова и очень большие уши. Есть даже шантильи-тиффани — очень редкая пушистая кошка с шоколадным окрасом и янтарными глазами.

Чаще всего хозяева собак заводят породы, которые удобно содержать в квартирах, — это йорки, чихуахуа и джек-рассел-терьер. Среди распространенных пород померанский шпиц, французский бульдог, корги, бигль, такса и цвергшнауцер. Из средних и крупных много лабрадоров, немецких овчарок и сиба-ину. Всего пользователи портала сохранили данные более чем о 171 тысяче собак.

Помимо кошек и собак, у москвичей живут кролики, шиншиллы, рептилии и другие экзотические животные — их более 11 тысяч.

Добавить информацию о домашнем любимце в личном кабинете на mos.ru можно в разделе «Документы и данные» (там понадобится выбрать подраздел «Питомцы»). Пользователь может указать пол животного, кличку, породу, дату рождения, номер чипа. В личном кабинете также доступен выбор не только кошек и собак, но и других питомцев — в этом случае понадобится вариант «Иные животные».

Определиться с ветклиникой можно в сервисе «Запись к ветеринарному врачу». Система предложит выбрать услугу, конкретную клинику, время приема и специалиста. Доступные учреждения появятся на интерактивной карте. Помимо этого, в поиске удобной клиники поможет суперсервис «Мой питомец». Также горожане найдут здесь полезные инструкции и смогут скачать амбулаторную карту своего любимца.

В Москве работает 26 государственных ветеринарных клиник. В них оказывают более 180 видов услуг: владельцы питомцев могут записать их на консультацию к ветеринарному специалисту, клинико-диагностические исследования, вакцинацию, оформление документов для поездок, стоматологические услуги и другое. Если животному нужна экстренная помощь на дому, можно обратиться по телефону круглосуточного контакт-центра: +7 495 612-04-25. Операторы могут не только прислать бригаду ветврачей, но, например, проконсультировать, как подготовить питомца к той или иной процедуре, или подсказать, где принимает нужный узкопрофильный специалист.

Суперсервис «Мой питомец» начал работу летом 2023 года. Он был разработан совместно столичными Комитетом государственных услуг, Комитетом ветеринарии и Департаментом информационных технологий.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.

