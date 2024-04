Материалы к заседанию Правительства 5 апреля 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере„»

Законопроект направлен на совершенствование норм федерального закона в целях приведения его в соответствие с нормами законодательства в сфере образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, а также бюджетного законодательства.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 784 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Законопроект направлен на внесение в Бюджетный кодекс корреспондирующих изменений, необходимых для реализации положений, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере„».

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 121 и 13 Федерального закона “О драгоценных металлах и драгоценных камнях„»

Законопроект направлен на обеспечение выполнения поручения Президента в части внесения в законодательство изменений, предусматривающих добровольный порядок клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, маркированных средствами идентификации и предназначенных для экспорта в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции„ и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации„»

Законопроект направлен на оптимизацию процедуры получения лицензий на осуществление деятельности по производству и обороту (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект направлен на повышение эффективности осуществления контрольной деятельности за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

6. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»

Законопроект направлен на приведение положений Уголовного кодекса Российской Федерации в соответствие с изменениями, предусмотренными проектом федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

7. О выделении Минфину России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Саратовской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации

Проект распоряжения направлен на предоставление дополнительных средств из федерального бюджета бюджету Саратовской области на решение социально значимых вопросов.

8. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области„»

Законопроектом предусматривается распространение преференциального режима свободной экономической зоны на отдельные территории субъектов Российской Федерации, прилегающие к территориям Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и (или) Херсонской области.

9. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 5 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Законопроект разработан в целях приведения законодательства о налогах и сборах в соответствие с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области„».

10. О проекте федерального закона «О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»

Законопроект направлен на завершение внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения, подписанного в Сочи 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств СНГ.

11. О выделении Минэкономразвития России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Северная Осетия – Алания и Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, за период с ноября 2023 года по январь 2024 года

12. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона “Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области„»

Разработка законопроекта продиктована необходимостью применения единого подхода по учёту периодов прохождения военной службы и иной приравненной к ней службы при исчислении страхового (трудового) стажа в целях установления пенсионного обеспечения.

13. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О занятости населения в Российской Федерации„, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Законопроект направлен на введение уведомительного порядка начала осуществления деятельности по оказанию услуг по трудоустройству за границей граждан Российской Федерации для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства.

14. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект направлен на установление административной ответственности за нарушение требований при осуществлении деятельности по трудоустройству российских моряков на суда, плавающие под флагом иностранного государства, с учётом проектируемых изменений законодательства о занятости населения.

15. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»„»

Законопроект направлен на восстановление прав граждан, состоявших на учёте в качестве имеющих право на получение жилищной субсидии в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года №125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Проект закона позволит привести положение федерального закона в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда.

16. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части введения ответственности за нарушение законодательства о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух)

Принятие законопроекта позволит повысить ответственность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность на объектах, расположенных на территории проведения эксперимента по квотированию выбросов, за выполнение мероприятий по достижению квот выбросов, снижению выбросов и улучшению состояния окружающей среды в городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух».

17. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №1219 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации)

Проектом постановления вносятся изменения в Положение о Минприроды России в части наделения его полномочиями по принятию:

— порядка регистрации искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе, а также во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации и в пределах российского сектора Каспийского моря, и прав на них;

— порядка представления информации об исполнителях, создающих, эксплуатирующих, использующих искусственные острова, установки, сооружения на континентальном шельфе.

18. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления особенностей регулирования административной ответственности за нарушение требований нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории «Сириус»)

Законопроект направлен на внесение изменений в части закрепления возможности привлечения лиц, нарушивших требования нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории «Сириус», к административной ответственности.

19. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об электроэнергетике„ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Законопроект направлен на введение статуса системообразующих территориальных сетевых организаций в каждом субъекте Российской Федерации как единого центра компетенций, на совершенствование правового регулирования оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления в электроэнергетике, на постепенное создание и введение в использование цифровых информационных моделей, внедрение интеллектуальных систем управления и расчётных модулей с использованием цифровых технологий, а также на другие изменения.

20. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»„»

Проект федерального закона разработан в целях уточнения полномочий «Росатома» в областях финансово-хозяйственной деятельности корпорации, осуществления от имени Российской Федерации прав собственника федерального имущества и обеспечения технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры с учётом реализации приоритетных проектов и стратегических направлений её деятельности.

21. О выделении Минздраву России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова» и иным подведомственным Минздраву России федеральным государственным учреждениям на обеспечение функционирования выездных бригад и полевых многопрофильных госпиталей в целях организации и реализации мероприятий по оказанию медицинской помощи и проведению медицинских экспертиз (за исключением медико-социальной экспертизы и военно-врачебной экспертизы) населению Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и иных субъектов Российской Федерации

Москва,

4 апреля 2024 года

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы и референтуры является изложением материалов, представленных федеральными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

