Марат Хуснуллин провёл совещание по восстановлению новых регионов

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл рабочее совещание с руководителями субъектов, взявших шефство над новыми регионами России. Участники подвели промежуточные итоги работы, проделанной с начала года, по восстановлению и строительству жилых и инфраструктурных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также определили планы по развитию регионов на ближайшие годы.

В начале заседания Марат Хуснуллин отметил, что накануне Президент открыл ряд важных объектов: Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В.К.Чайки, филиал Волгоградской академии Министерства внутренних дел России в Мариуполе, зал тяжёлой атлетики специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Луганске и десять многоквартирных жилых домов. Вице-премьер поблагодарил глав новых субъектов Российской Федерации и регионов-шефов, Минстрой, ППК «Единый заказчик», Фонд развития территорий, Администрацию Президента и ведомства, которые работают с новыми регионами, за регулярно вводимые социально значимые объекты.

«Большую работу в развитии новых субъектов проводят все регионы нашей страны, федеральные ведомства. Хочу сказать спасибо всем, кто участвует в восстановлении и налаживании жизни на местах. В прошлом году началась программа социально-экономического развития новых регионов. За два года уже построено и восстановлено более 18 тыс. объектов. Президент в Послании Федеральному Собранию дал поручение о продлении программы социально-экономического развития новых регионов до 2030 года, в том числе и участия регионов-шефов в восстановлении их инфраструктуры и реализации мероприятий программы на весь её период. Коллеги, перед нами стоят серьёзные задачи. Рассчитываю, что все вместе мы с ними успешно справимся», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, высоко оценивается работа регионов-шефов на строительных площадках ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Вчера премьер-министром Михаилом Мишустиным в отчёте о работе Правительства в Государственной Думе была отмечена серьёзная работа строительного комплекса в новых регионах нашей страны. Это действительно одна из приоритетных задач в нашем направлении. Сейчас в Запорожской области задействованы 16 регионов-шефов, в Херсонской – 7, в ЛНР – 33, в ДНР – 27 регионов, в работе у которых только в этом году находится 3052 объекта», – сказал Ирек Файзуллин.

В ходе совещания были одобрены представленные Минстроем откорректированные и вновь представленные планы работ по восстановлению и строительству объектов жилья и инфраструктуры до 2028 года. Регионам-шефам поручено обеспечить корректное внесение данных в автоматизированную информационную систему, а Фонду развития территорий – продолжить работу по контролю за внесением данных в систему.

Зампред Правительства отметил, что в этом году был сформирован комплексный план по восстановлению автодорог в новых регионах. За счёт поддержки регионов-шефов в 2024 году планируется восстановить порядка 259 автомобильных дорог протяжённостью 489 км, а также отремонтировать почти 1 млн кв. м дорожного полотна.

Кроме этого, Марат Хуснуллин напомнил о необходимости своевременного выполнения работ на объектах образования. Так, в 2024 году в Донецкой Народной Республике в работе находится 117 объектов образования, в Луганской Народной Республике – 140, в Херсонской области – 11, в Запорожской – 33.

Участники совещания обсудили установку пищеблоков на территории новых регионов России, а также открытие МФЦ, где в короткие сроки можно оформить необходимые документы, например для соцвыплат, пенсий и пособий. В прошлом году их получили порядка 2,4 миллиона граждан.

