Марат Хуснуллин: Объявлены 100 участников офлайн-программы «Архитекторы.рф»

В России шестой год реализуется обучающая программа «Архитекторы.pф». Она запущена в 2018 году по поручению Президента и продлена Председателем Правительства до 2024 года. Программа направлена на расширение кадрового потенциала страны, что обеспечит развитие городской среды и улучшение условий жизни граждан. Сейчас завершён отборочный этап лидерской программы профессионального развития, организатором которой выступает институт развития «ДОМ.PФ». Конкурс на участие в новом потоке успешно прошли 100 человек – это представители 12 профессий из 74 городов 64 регионов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Обучающая программа “Архитекторы.pф„ формирует сообщество профессионалов, меняющих облик городов и создающих комфортную городскую среду. Её участники получают новые знания и практический опыт, знакомятся с передовыми международными архитектурными тенденциями. Выпускники программы из 80 субъектов активно принимают участие в разработке реальных проектов. Обучение прошли 40 главных архитекторов городов и регионов. Число желающих пройти программу ежегодно растёт, в этом году заявки отправили специалисты из 86 регионов и 244 городов и населённых пунктов. По результатам отборочного этапа определены 100 участников, которые в этом году будут наращивать знания в области архитектуры и градостроительства», – сказал Марат Хуснуллин.

Перед стартом нового сезона программы было принято решение расширить круг профессий, представители которых могут участвовать. В итоге в число финалистов вошли архитекторы и градостроители, урбанисты, девелоперы, социологи, городские управленцы, экологи и специалисты в сфере туризма. Городами – лидерами по количеству участников стали Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Иркутск, Грозный.

«Особенность программы “Архитекторы.рф„ в том, что она постоянно актуализируется на базе опыта предыдущих потоков, с учётом меняющихся урбанистических трендов и обратной связи от людей, которую мы получаем, например, в рамках разработки мастер-планов. Ещё более важно, что вокруг программы сформировалось и постоянно растёт сообщество энергичных, неравнодушных к облику наших городов профессионалов. Благодаря программе они получают возможность влиять на принятие важных градостроительных решений. В общей сложности через программу прошли более 500 специалистов, сейчас они реальными делами, интересными идеями вносят значимый вклад в улучшение качества жизни в стране. Это лучший результат нашей общей работы», – отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Отборочная кампания стартовала в феврале. По итогам анкетирования и изучения портфолио претендентов было принято к рассмотрению 1184 заявки. Затем специалисты со всей России прошли видеоинтервью, рассказывая о своём профессиональном опыте и взглядах на аспекты городского развития. В конце марта отборочный комитет из выпускников программы, главных архитекторов регионов и городов, представителей профсообщества и «ДОМ.РФ» сформировал финальный список участников офлайн-программы «Архитекторы.рф».

Обучение на офлайн-программе «Архитекторы.рф» предполагает участие в образовательных мероприятиях разных форматов, включая лекции, практические занятия и образовательные экспедиции. Кроме того, на протяжении всей программы финалисты будут работать в группах над командными проектами.

В 2024 году программа состоит из пяти образовательных модулей: четырёх очных и одного дистанционного, который пройдёт в онлайн-режиме. Первый модуль состоится в Москве в апреле и будет посвящён развитию профессиональных компетенций и личностных качеств участников. На лето запланированы региональный модуль с поездками по российским городам, онлайн-модуль и международный модуль. Осенью участники программы вновь встретятся в Москве и представят свои проекты.

Цель программы – развитие лидерских качеств участников, формирование новых профессиональных связей и повышение уровня компетенций в сфере территориального развития и архитектурного проектирования в стране.

