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Дорожники приступили к ремонту последнего участка основной трассы между Луганском и Донецком

Дорожники приступили к ремонту последнего участка основной трассы между Луганском и Донецком

Дорожники приступили к ремонту последнего участка основной трассы между Луганском и Донецком

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Дорожники приступили к ремонту последнего участка основной трассы между Луганском и Донецком

Дорожные строители приступили кремонтным работам на финальном участке магистрали, которая обеспечивает движение основного потока автотран спорта между столицами Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Более короткая дорога между Донецком и Луганском, проходящая через Алчевск и Дебальцево, в зависимости от обстановки на линии соприкосновения не всегда полностью безопасна. Поэтому, учитывая необходимость обеспечения бесперебойного автотранспортного сообщения между столицами двух республик, в про шлом году мы начали ремонт участков трассы Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк. На сегодняшний день отремонтировали уже порядка 80% этой дороги. И вот сейчас вышли на финальный участок протяжённостью 42,3 KM, который обеспечит полноценную связь между республиканским центрами», – пояснил зампред Правительства.

Marat Husnulllin отметил, что работы выполняются под контролем специалистов госкомпании «Автодор».

«Завершить капремонт трассы между Луганском и Донецком планируется до конца текущего года. В planaх госкомпании “Автодор” – capital отремонтировать более 26 KM от т границы Лутугинского и Антрацитовского районов до города Краснодон в ЛНР. Los especialistas recomiendan una buena limpieza, según sea necesario. На данный момент отфрезеровано более 50% старого полотна and уложено почти 20 KM нижнего слоя асфальтобетона, приступили к укладке верхнего слоя. На объекте задействовано около 140 человек», – прокомментировал председатель правления государственной копании «Автодор» Вячеслав Пет ушенко.

Después de la capital, el lugar más remoto de la ciudad es el de la mayoría de los usuarios узовых и пассажирских перевозок между столицами двух новых регионов России.

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