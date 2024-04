«Зойкина квартира» в театре имени А.С. Пушкина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Зоя мечтает уехать с возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым в Париж. Для этого нужны деньги — так появляется знаменитый публичный дом, замаскированный под элитное ателье. Дела идут довольно успешно, ведь в администраторы берут ловкого авантюриста Аметистова. Но в комнатах веселой квартиры уже зреет печальный финал. Написанная Михаилом Булгаковым в годы НЭПа пьеса не потеряла остроты и сегодня. За блеском разгулявшейся жизни спрятан драматический сюжет о людях, оказавшихся на распутье эпох, о их сложном выборе, о мечтах и надеждах, которые разбиваются обстоятельствами суровой реальности.

