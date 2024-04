Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в заседании Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России. На заседании обсудили текущую ситуацию в лесопромышленном комплексе, создание условий по привлечению инвестиций, а также технологический суверенитет целлюлозно-бумажной промышленности.

Денис Мантуров на заседании Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России

Вице-премьер – глава Минпромторга отметил, что Президентом России Владимиром Путиным был дан большой перечень поручений. Они затрагивают вопросы переориентации лесопромышленной продукции Северо-Западного региона на внутренний рынок, расширение строительства и ипотечного кредитования в индивидуальном деревянном домостроении, предоставление льгот по лесозаготовительной деятельности и поддержку в выстраивании новых логистических потоков. Осуществление этих механизмов помогло стабилизировать ситуацию на предприятиях.

«По объёмам производства в прошлом году отрасль практически вышла на досанкционный уровень – свыше 3,1 трлн рублей. Прежде всего – за счёт роста спроса внутри страны. Наиболее быстро восстанавливались такие сегменты, как производство деревянных домов, мебели, различной плитной номенклатуры. Большую роль сыграло и импортозамещение в тех нишах, где раньше была весомая доля зарубежной продукции. После ухода иностранных поставщиков упаковки для молока и жидких пищевых продуктов отечественные предприятия достаточно быстро запустили своё производство. Это позволило почти на 70% закрыть потребности этого сегмента. А по санитарно-гигиеническим изделиям мы теперь практически полностью удовлетворяем запросы потребителей», – сказал Денис Мантуров.

Отметим, что высокомаржинальные сегменты показали значительно большую устойчивость на фоне внешних ограничений. Кроме того, продолжается оказание поддержки проектам расширения мощностей в высоких переделах. В этом ключе увеличили число приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Так, за последние два года инициировано 26 ПИПов суммарно на 125 млрд рублей. Таким образом, несмотря на внешние ограничения, лесопромышленный комплекс остаётся инвестиционно привлекательным.

«Сейчас важно не терять темп и продолжать технологическое обновление отрасли. Это касается импортозамещения в части лесного машиностроения, техники, химических и прочих компонентов. Мы сейчас формируем национальные проекты по станкостроению и химии, где, кроме прочего, должны быть отражены и запросы леспрома», – отметил Денис Мантуров.

Сейчас отрасль восстанавливает объёмы экспорта и прежде всего ориентируется на дружественные страны в периметре СНГ, ЕАЭС и БРИКС. Кроме того, есть готовность обеспечивать финансовую и регуляторную поддержку для увеличения доли на растущих рынках Азии и Африки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI