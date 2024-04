Гранты на внедрение перспективных ИИ-проектов превысят полмиллиарда рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Сколково» объявляет отбор пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта. В 2024 году перспективные ИИ-проекты получат поддержку в размере 554 млн рублей. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и направлена на содействие пилотному внедрению отечественных ИИ-решений в приоритетных отраслях экономики. Национальный проект курирует заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Куратором федерального проекта является Минэкономразвития России.

Размер грантов составит от 20 до 100 млн рублей. Планируется поддержать проекты российских компаний, внедряющих ИИ для преобразования технологических или бизнес-процессов. Для получения гранта проекты должны являться пилотными и предусматривать применение технологий искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов.

«Для государства в первую очередь важно, чтобы финансовая поддержка перспективных проектов становилась более доступной. Это позволяет обеспечить внедрение технологий в широкий спектр отраслей. Искусственный интеллект остается одним из важнейших инструментов для повышения эффективности российских предприятий и развития отраслей экономики», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

«Внедрение искусственного интеллекта – важнейшее направление для повышения эффективности отраслей экономики и достижения технологического суверенитета. Группа ВЭБ.РФ во взаимодействии с Правительством постоянно совершенствует механизмы поддержки компаний-разработчиков. Рассчитываем, что и в 2024 году с помощью таких грантов мы поддержим наиболее конкурентоспособные и перспективные решения», — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В этом году будет уменьшен перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки. Изменения также коснутся участия малых технологических компаний. Они получат дополнительные баллы при оценке заявки в рамках конкурсного отбора и более не будут ограничены объемом выручки в 2 млрд рублей.

«Для разработчиков, относящихся к числу малых технологических компаний (МТК), будут предусмотрены преимущества при оценке. Они получат дополнительные баллы в рамках конкурсного отбора и повышенный порог по допустимому объему выручки», — прокомментировал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

В прошлом году финансовую поддержку «Сколково» получили 17 компаний, внедряющие отечественные решения в сфере искусственного интеллекта для цифровой трансформации бизнеса. Сумма грантов составила более 800 млн руб. В числе разработок – система интеллектуального моделирования процессов почтовой логистики, платформа контроля качества производства лопаток газотурбинных двигателей, система прогнозирования ледовой обстановки в арктической зоне, аналитическая система ходимости шин автотранспортной техники, ИИ-платформа для решения задач органической и медицинской химии и другие.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» разработан для реализации Национальной Стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Одна из ключевых задач – масштабное внедрение таких технологий в различные отрасли экономики и социальную сферу России для повышения качества жизни населения, обеспечения технологического суверенитета и достижения глобального лидерства страны в области ИИ к 2030 году.

