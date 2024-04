В этом году в Москве провели уже более 700 тысяч анализов качества воды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2024 года специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 700 тысяч исследований качества воды. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ежедневно мегаполис потребляет почти три миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости — в оперативной корректировке параметров. За январь — март провели более 700 тысяч анализов качества воды, сегодня показатели контролируются на всем пути ее движения — от водоисточника до конечного потребителя», — отметил Петр Бирюков.

Проведенные исследования в очередной раз подтвердили соответствие воды, поступающей в краны москвичей, всем современным требованиям и нормативам.

Забор проб выполняется в 250 точках. Параллельно с лабораторным контролем работает свыше 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. При необходимости используются мобильные комплексы для оперативного анализа воды на месте.

Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки.

В связи с начавшимся половодьем в столичном регионе усилили контроль качества воды. Отбор проб в источниках проводят до четырех раз в сутки. Кроме того, увеличили количество контрольных точек в устьях малых рек и притоках.

1120 олимпийских бассейнов в сутки: как снабжают водой Москву

