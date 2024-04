В финал архитектурной премии Москвы прошли 48 проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Финалистами архитектурной премии Москвы стали 48 проектов. Всего на конкурс было прислано 178 заявок. Об этом сообщил главный архитектор Москвы и председатель экспертного совета премии Сергей Кузнецов.

«У нас в этом году снова рекордное число заявок, из которых жюри во второй тур отобрало 48 проектов. Они очень разные, и хорошо, что у нас много номинаций, поскольку у всех проектов свои цели и возможности, и мы не можем их сравнивать. Я, например, за то, чтобы обязательно поощрять работу с бюджетными объектами — конечно, они более скромные, чем коммерческие, но иметь дело с ними действительно сложно, и каждое оригинальное решение, которое удалось в них отстоять, — это маленькая победа», — отметил Сергей Кузнецов.

В этом году проекты соревнуются в 11 номинациях, среди которых высотные комплексы, объекты образования, детские сады, торгово-офисные здания, дома по программе реновации и другие.

Среди претендентов на премию есть довольно известные московские проекты. Это новые станции метро «Пыхтино» и «Нагатинский Затон», музейный центр Государственного исторического музея рядом с Новодевичьим монастырем, велопешеходный мост через реку Яузу на территории нового научно-образовательного кластера Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и другие.

Задача архитектурной премии — отмечать мастеров своего дела, работающих с разными проектами, поскольку именно этот вклад помогает поддерживать качество всех вводимых в эксплуатацию московских объектов на высоком уровне. Так, в номинации «Реновация» отбор прошли сразу четыре новостройки, авторы которых показали оригинальные архитектурные решения. То же можно сказать о проектах школ, детских садов и других социальных объектов, участвующих в конкурсе.

Победители премии получат по одному миллиону рублей. Награды уже в июне вручит Сергей Собянин. С финалистами можно ознакомиться на сайте.

