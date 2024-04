В столичном метро открылась выставка, посвященная спектаклю МХТ имени А.П. Чехова

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столичном метрополитене открылась новая выставка. В экспозиции представлены фотографии, снятые в Московском Художественном театре (МХТ) имени А.П. Чехова во время спектакля «Как вам это понравится?» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Московский транспорт участвует в культурной жизни столицы по задаче Сергея Собянина. Мы сотрудничаем с театрами: совместно подготавливаем тематические поезда и карты “Тройка”, записываем аудиопоздравления к праздникам и предоставляем площадки для новых экспозиций», — рассказал Максим Ликсутов.

Пассажиры могут увидеть необычные образы героев в авторском прочтении режиссера Юрия Муравицкого и художника по костюмам Евгении Панфиловой. Всего на выставке представили 30 фотографий. Недавняя премьера уже получила признание москвичей и гостей столицы. В спектакле играют преимущественно молодые актеры.

Экспозиция будет доступна до 2 мая. Это первая выставка, открывшаяся на территории транспортного хаба «Деловой центр» после изменения его названия. Он объединил станции метро «Выставочная» Филевской линии, а также «Деловой центр» Солнцевской и Большой кольцевой линий.

