В поселении Марушкинском построят учебно-воспитательный комплекс и детский сад по городской программе

Учебно-воспитательный комплекс и детский сад появятся в поселении Марушкинском (ТиНАО) в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Общая площадь образовательных учреждений превысит 26 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По программе стимулирования создания мест приложения труда инвестор построит в поселении Марушкинском ТиНАО образовательный комплекс со школой и детским садом на 1625 мест и отдельно стоящий детский сад на 250 мест. Разрешение на возведение детского сада застройщик уже получил. В результате реализации проекта создадут 210 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Детские образовательные учреждения станут частью жилого комплекса «Квартал Западный», расположенного близи деревни Большое Свинорье и в шаговой доступности от станции Санино четвертого Московского центрального диаметра.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда девелоперы возводят не только офисные и промышленные, но и социальные объекты. В трехэтажном здании детсада оборудуют 10 групповых ячеек и кабинеты для развивающих занятий. На базе учебно-воспитательного комплекса будут реализованы специализированные классы инженерно-информационного профиля», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее в ТиНАО в рамках программы стимулирования создания МПТ девелоперы завершили строительство трех детских садов, рассчитанных на 820 мест, и средней общеобразовательной школы на 1150 учащихся.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы города. Правительство Москвы заключило более 80 соглашений с инвесторами, которые должны построить свыше 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, а также учреждения образования, культуры и спорта.

Суммарно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 1,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

