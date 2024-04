Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В поселении Внуковском построят офисный центр в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В результате реализации проекта появится более шести тысяч рабочих мест. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«По проекту на Омской улице в деревне Ликове возведут современное разноэтажное офисное здание в стиле хай-тек с четырьмя входами. На территории бизнес-центра появится благоустроенный внутренний двор, где разместят малые архитектурные формы, и места для отдыха. После ввода объекта в эксплуатацию найти работу рядом с домом смогут не менее шести тысяч жителей ТиНАО», — рассказал Владислав Овчинский.

Площадь офисного центра составит не менее 40 тысяч квадратных метров. Для удобства арендаторов и гостей обустроят подземный и открытый паркинг общей вместимостью более 500 машино-мест.

Всего в рамках программы инвестор построит в поселении Внуковском два деловых комплекса общей площадью около 75 тысяч квадратных метров. В них будет создано более 10,5 тысячи рабочих мест. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2025–2026 годах.

За четыре года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Было заключено более 80 соглашений с инвесторами, по которым должно быть построено свыше 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

В общей сложности в развитие Москвы и создание мест приложения труда привлекут свыше 1,2 триллиона рублей. Это позволит создать более 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI