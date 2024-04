Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2024 года в Московском метрополитене отремонтировали 23 эскалатора. Работы прошли на станциях метро «Марксистская», «Владыкино», «Калужская», «Щукинская» и других.

«Система ремонта эскалаторов планово-предупредительная. Это значит, что мы обслуживаем механизмы и узлы до того, как они выйдут из строя. Требования к содержанию инфраструктуры московского метро — одни из самых строгих в мире. Обеспечение безопасности и комфорта пассажиров — первоочередная задача, которую поставил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Часть эскалаторов капитально отремонтировали: заменили ступени, тяговые цепи, электрическое и механическое оборудование. Ремонт остальных подъемников был не таким масштабным: на них отладили отдельные детали ступеней, механизмов и балюстрад.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI