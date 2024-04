В ГУУ стартовала программа подготовки инструкторов ВСКС

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Московском городском отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей, расположенном на базе Государственного университета управления, началась подготовка нового потока добровольцев по программе «Инструктор по подготовке добровольцев в ЧС».

В течении трёх недель добровольцы будут проходить подготовку по основным темам программы и отрабатывать навыки ведения занятий.

Студенческий пожарно-спасательный отряд ГУУ создан для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и других видов работ, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и социального характера на территориях ГУУ и города Москвы. Также студентов-спасателей учат оказанию первой помощи и психологической поддержке пострадавшим, проводят туристическую и альпинистскую подготовку.

В настоящее время деятельность отряда выходит далеко за границы вуза и столицы – наши студенты оказывают гуманитарную помощь новым регионам, непосредственно работают на Донбассе при расчистке завалов и обустройстве инфраструктуры. После недавних трагических событий в Красногорске принимали участие в ликвидации последствий пожара в «Крокус Сити Холл».

Записаться в отряд спасателей ГУУ можно в его официальной группе «ВКонтакте».

