В вестибюлях метро начали снимать вторые двери

Более шести тысяч вторых дверей снимут в вестибюлях Московского метрополитена до конца апреля. Работы пройдут в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к летнему сезону.

«В транспорте должно быть комфортно в любое время года, поэтому мы снимаем вторые двери в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен на станциях, и делаем все необходимое, чтобы даже в жару в метро поддерживалась прохлада», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В холодное время года вторые двери препятствуют проникновению холодного воздуха и помогают поддерживать комфортную температуру на станциях. До осени они будут находиться на хранении. За это время их приведут в порядок и при необходимости отремонтируют.

