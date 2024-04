Ведущие работодатели и тысячи вакансий: московская служба занятости примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

12 апреля в Москве состоится региональный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие пройдет на площадках службы занятости города: в центре «Профессии будущего», специализированном центре занятости «Моя карьера», учебном центре «Профессионал» и на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Онлайн-программу подготовил и флагманский центр «Моя работа» на улице Шаболовке. Узнать подробное расписание и зарегистрироваться можно на сайте.

«Московская служба занятости представит гостям регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства свыше трех тысяч вакансий более чем 100 ведущих работодателей из самых разных отраслей экономики. Благодаря мероприятию участники познакомятся с крупными проверенными компаниями и смогут получить приглашение на второй этап собеседования. Также мы предлагаем соискателям комплексно подготовиться к поиску работы: пройти профориентационное тестирование, проконсультироваться у экспертов по развитию карьеры, побывать на тренингах и мастер-классах по эффективному трудоустройству. Тем, кто хочет сменить профессию, мы расскажем, как всего за несколько месяцев получить новую специальность благодаря одной из 75 коротких программ обучения в центре “Профессии будущего”. Выбрать направление можно будет прямо на площадке центра», — отметил директор службы занятости населения города Москвы, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Центр «Профессии будущего»

В новом центре «Профессии будущего», который находится по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1, пройдут встречи с представителями крупнейших промышленных предприятий Москвы. Актуальные вакансии предложат более 50 ведущих работодателей. Среди них — Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева, научно-производственное предприятие «Пульсар», Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, Объединенная двигателестроительная корпорация, научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос», Московский метрополитен, ОАО «Российские железные дороги», авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», Московский эндокринный завод и другие.

Кандидаты смогут получить консультации карьерных наставников, принять участие в тренингах ведущих экспертов отрасли, деловых играх «Карьерная прожарка» и «Лабиринт эмоций», а также мастер-классах известных московских ресторанов и других партнеров. Кроме того, с помощью очков виртуальной реальности они попробуют свои силы в новых для себя профессиях. Например, сделают шов на сварочном аппарате или зачистят заготовку детали на токарном станке.

Выставка «Россия» на ВДНХ

На площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, в пространстве Москвы (павильон № 75), карьерные наставники центра «Профессии будущего» с 12:00 до 17:00 проведут профориентационное тестирование и консультации. Также в 13:00 состоится деловая игра «Тест-квест: путешествие по миру типов личности».

Специализированный центр занятости «Моя карьера»

В специализированном центре занятости «Моя карьера», который расположен по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, соискатели смогут пройти профориентационное тестирование, посетить мастер-класс «Планирование карьеры», тренинги «Как рассказать о своих достижениях работодателю», «Мои сильные стороны для трудоустройства» и практическое занятие «Составление резюме».

Помимо этого, здесь пройдут встречи более чем с 30 крупными столичными работодателями, среди которых авиастроительное предприятие «Туполев», научно-производственный комплекс «Плутон», Мосгортранс, Мосэнерго, аэропорт Внуково и другие.

Учебный центр «Профессионал»

Ждут горожан и в учебном центре «Профессионал» по адресу: улица Академика Скрябина, дом 9, корпус 2, строение 4. Там запланированы мастер-классы по подготовке к собеседованию, успешной самопрезентации, тайм-менеджменту, использованию искусственного интеллекта при создании резюме и постановке карьерных целей. Участники присоединятся к тренингам по нейрографике и самокоучингу и узнают о стратегиях адаптации на новом месте. Все желающие познакомятся с работой станка с числовым программным управлением и посетят мастер-класс по оказанию первой помощи. Кроме того, они смогут получить индивидуальную карьерную консультацию и пройти первый этап собеседования.

Свои вакансии представят Московская объединенная энергетическая компания, ГБУ «Жилищник», Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» имени А.И. Привалова, ракетно-космическая корпорация «Энергия», научно-производственное предприятие «Импульс», научно-производственное объединение «Ангстрем», Московский машиностроительный завод «Вымпел» и другие. Предусмотрены и предложения для соискателей с инвалидностью.

Онлайн-программа

Флагманский центр «Моя работа» подготовил специальную онлайн-программу, направленную на развитие собственного дела и успешное трудоустройство. Тренинги помогут участникам преодолеть путь соискателя от создания резюме до прохождения собеседования и путь самозанятого от идеи своего бизнеса до работы с заказчиками.

Например, тем, кто хочет увеличить стоимость своего личного бренда на рынке труда, будет интересен вебинар «Личный бренд: как заработать на своем имени». Познакомиться с тонкостями работы с заказчиками можно на занятии «Работай на себя: как быстро найти заработок через платформы». На тренинге «Как построить карьеру: эффективные стратегии» расскажут, что такое карьерная цель и почему так важно ее грамотно сформулировать. Научиться составлять конкурентоспособное резюме поможет занятие «Резюме глазами рекрутера».

На мероприятиях выступят эксперты ГБУ «Малый бизнес Москвы», московского городского отделения общественной организации «Опора России», платформы онлайн-рекрутинга, сервисов для самозанятых и поиска работы.

Служба занятости населения города Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор, который помогает жителям столицы в поиске работы. В его структуру входят офисы трудоустройства, многие из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры открыты по адресам: улица Куусинена, дом 2, корпус 1 и улица Шаболовка, дом 48.

В новом центре «Профессии будущего» максимум за три с половиной месяца можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. Трудоустроиться после завершения обучения помогут карьерные наставники. В числе партнеров центра — более трех тысяч работодателей из разных отраслей экономики. В нем также проводят программы комплексной профориентации для учеников девятых классов.

Поиск работы и создание имиджа: что подготовили центры занятости «Моя работа» и «Моя карьера» в апреле

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI