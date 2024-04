Более девяти тысяч столичных объектов недвижимости приобрели москвичи за 10 лет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Около 870 тысяч квадратных метров недвижимости приобрели у города физлица и представители бизнеса с 2014 по 2023 год. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Вовлечение в экономический оборот городской недвижимости решает сразу несколько задач. Купленные помещения предприниматели используют для открытия или расширения бизнеса, благодаря чему развивается столичная инфраструктура и появляются рабочие места. С 2014 года город реализовал более 9,2 тысячи объектов общей площадью почти 870 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что продажи объектов городской недвижимости с 2014 года выросли в 13 раз. Если 10 лет назад было приватизировано 217 нежилых объектов, то в 2023 году — уже около трех тысяч. Этому способствовала автоматизация торгов, появление новых возможностей: электронного подписания договоров, вторичных способов продажи и заключения контрактов с единственным и вторым участником аукциона.

«Наибольшей популярностью на торгах пользуются небольшие помещения площадью до 300 квадратных метров, а также лоты, реализуемые при помощи вторичных способов. На их долю приходится почти две трети от общего объема продаж», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Коммерческая недвижимость пользуется стабильно высоким спросом. По словам руководителя городского Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на торгах по продаже нежилых зданий и помещений в 2023 году в среднем на лот претендовало семь участников. Всего же за год было реализовано около 1,7 тысячи таких объектов. В торгах приняли участие 12 тысяч инвесторов.

На инвестиционном портале Москвы можно найти полную информацию обо всех выставленных на аукционы объектах недвижимости. За 10 лет этот сервис стал одним из самых востребованных специализированных ресурсов. Портал предоставляет исчерпывающие сведения о мерах поддержки, в том числе для промышленных предприятий, налоговых режимах и льготах. Инвесторы могут напрямую связаться с Правительством Москвы, найти подходящий вид помощи, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и узнать многое другое.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

