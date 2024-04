Андрей Белоусов и Татьяна Голикова обсудили внедрение бережливых технологий в социальную сферу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов и Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова обсудили реализацию поручений Президента России, озвученных в ходе Послания Федеральному Собранию.

Президент России Владимир Путин поручил охватить проектами по повышению производительности труда 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и все учреждения социальной сферы.

«К середине лета предстоит сформировать план по внедрению бережливых технологий в приоритетные социальные учреждения регионов страны и определить показатели эффективности. Ключевыми результатами должны стать повышение доступности услуг и скорости обслуживания для граждан, поэтому оценивать результаты планируется через механизмы обратной связи», – сообщил Андрей Белоусов.

«На основе опыта внедрения технологий бережливого производства в отдельные социальные учреждения будут выработаны единые рекомендации. Их применение позволит качественно повысить уровень обслуживания в социальных учреждениях к 2030 году. Кроме того, в соответствии с поручением Президента рассмотрим включение мероприятий по внедрению методик бережливого производства в национальные проекты», – отметила Татьяна Голикова.

Проекты по повышению эффективности несырьевых компаний и социальных организаций реализуются уже сейчас. Промышленным предприятиям в этом помогает национальный проект «Производительность труда», который охватил более 6 тыс. компаний.

В сфере здравоохранения работает проект «Бережливая поликлиника». Он помогает сократить очереди к врачам, развести потоки пациентов, повысить качество обслуживания. С 2022 года запущен проект «Комфортная школа», который работает по схожим принципам: реорганизация снижает нагрузку на учителей, сокращает очереди в гардеробе и библиотеке. Вице-премьеры договорились учесть этот опыт для реализации поручения Президента.

В совещании также приняли участие Министр экономического развития Максим Решетников, Министр просвещения Сергей Кравцов, Министр здравоохранения Михаил Мурашко, Министр культуры Ольга Любимова, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

