03.04.2024 Konsultacje projektu specyfikacji oprogramowania interfejsowego KSeF

Ministerstwo Finansów przekazuje do konsultacji projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego zawierającej nowe funkcjonalności w zakresie obowiązkowego KSeF.

Zapraszamy do przesyłania uwag do projektu w terminie do 19 kwietnia br.

W związku z konsultacjami projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przedstawiamy projekt zmienionej specyfikacji oprogramowania interfejsowego KSeF https://www.podatki.gov.pl/ksef/konsultacje/

Nowe rozwiązania a m.in. wystawianie faktur offline lub w trybach awaryjnych oraz integracja Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) z KSeF.

Zapraszamy do przesyłania uwag dotyczących tej specyfikacji. Prosimy o przesyłanie opinii w wersji edytowalnej na dirección: info.ksef@mf.gov.pl w terminie do 19 kwietnia 2024 r.

