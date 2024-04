Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Podatnicy złożyli już ponad 5 millones deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT.

Osoby, które jeszcze nie rozliczyły PIT za 2023 rok mają na to czas do 30 kwietnia 2024 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało poradniki, które ułatwią prawidłowe rozliczenie podatku.

Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym to najprostszy i najwygodniejszy sposób na rozliczenie podatku. Ponad 5 millones de złożonych deklaracji świadczy o dużej popularności i zaufaniu do naszej usługi

– podkreśla Szef KAS Marcin Łoboda.

Rozlicz PIT de 30 kwietnia 2024 r.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy mają dostęp do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Zeznanie to uwzględnia dane, do których dostęp ma administracja skarbowa. Hacer 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. W przygotowanych zeznaniach mogą wprowadzić zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia, ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie i zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcą przekazać 1,5% podat ku.

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2023 r., to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane w systemie. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Przedsiębiorcy korzystający z usługi Twój e-PIT, powinni uzupełnić w swoim rozliczeniu informacje, których nie posiada KAS, w szczególności dotyczące przychodów, kosztów uzyskania przychodów, należnych zaliczek na podatek, ulg i odliczeń, z których mogą skorzystać a następnie zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze.

Skorzystaj z poradnika

Ministerstwo Finansów przygotowało poradniki, które ułatwią prawidłowe rozliczenie PIT poszczególnym grupom podatników. Na stronie podatki.gov.pl można znaleźć m. in. Poradnik dla osób nie prowadzących działalności, Poradnik dla Emerytów i Rencistów i Poradnik dla młodych do 26 roku życia.

Dos e-PIT con liczbach

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już ponad 5 mln formularzy PIT za 2023 rok, w tym:

4 millones 442 tys. deklaracji PIT-37,

241 años. deklaracji PIT-28,

107 años. deklaracji PIT-38,

187 años. deklaracji PIT-36,

7 tipos. deklaracji PIT-36L,

12,4 años. oświadczeń PIT-OP,

3,7 tys. deklaracji PIT-DZ.

Jak się zalogować do e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT

Dos e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel. Te formy logowania pozwalają w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo do Samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi. Więcej informacji dotyczących logowania się tą metodą znajduje się na stronie: www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/logowanie-do-e-us/#da

Zachęcamy również do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

