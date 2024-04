Эндаументы в России и мире: традиции и возможности

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 апреля 2024 года Эндаумент-фонду Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого исполняется 12 лет. Можно сказать, что организация совсем «юная». Но оказывается, что в дореволюционной истории Политеха существовал прообраз эндаумента или, другими словами, целевого капитала. Смысл фонда заключается в том, что он никогда не расходуется, а вкладывается в ликвидные финансовые инструменты. Доход ежегодно направляется на научные, образовательные и социальные проекты.

Стипендии Витте

Первый целевой капитал Политехнического института связан с именем Сергея Юльевича Витте — выдающегося российского государственного деятеля, одного из основателей Политеха. Об этом подробно рассказано в книге В. А. Смелова «Санкт-Петербургский политехнический дореволюционный». В 1902 году, в связи с десятилетием министерской деятельности С. Ю. Витте, старшие чины министерства финансов собрали 11 500 рублей. Через год на проценты с этой суммы они учредили в Политехническом институте четыре именные стипендии. Право выбирать стипендиатов предоставили Витте. Деньги на учреждение ещё трёх стипендий — 36 577 рублей — пожертвовало петербургское биржевое общество. Стипендиатов определял биржевой комитет.

21 февраля 1903 года в Политехе появилась студенческая касса взаимопомощи, деятельность которой была похожа на социальное предпринимательство. В уставе говорилось, что её цель состояла в поддержке нуждающихся студентов. Касса пополнялась за счёт поступления членских взносов, пожертвований и добровольных отчислений, а также доходов от работы специально созданных предприятий. При кассе были открыты лавка химической посуды, ночной буфет в студенческом общежитии, баня, книжная лавка, издательство, где студенты могли устроиться на работу. Эти «малые предприятия» приносили большую выручку: в 1913 году они заработали 157 903 рубля. Прибыль составила 25 417 рублей.

Первые эндаументы

В средние века были яркие примеры благотворительности в сфере образования, которые предвосхищали появление эндаументов в современном виде. Например, в 1502 году бабушка будущего короля Англии Генриха VIII леди Маргарет Бофорт пожертвовала средства на создание кафедр богословия в университетах Оксфорда и Кембриджа.

Через 50 лет её внук создал в этих университетах благотворительные фонды и для светских наук: гражданского законодательства, физики, древнееврейского и греческого языков.

В 1663 году выпускник Кембриджа, священник и депутат британского парламента Генри Лукас завещал Кембриджскому университету 4000 книг и землю, которая давала доход в сто фунтов в год для финансирования учреждённой им должности профессора математики. В разные годы её занимали выдающиеся учёные, в том числе Исаак Ньютон и Стивен Хокинг.

Имя спонсора на века

В 1701 году в Новой Англии, в городе Нью-Хейвен штата Коннектикут, открылась Энциклопедическая школа. Со временем она стала одним из самых известных университетов мира. Английский купец, участник Ост-Индской компании и бывший губернатор Мадраса Элайху Йель пожертвовал 417 книг, портрет короля Георга I и доходы от продажи товаров на сумму около 800 фунтов стерлингов. В 1718 году университет получил имя этого купца. Так Элайху Йель заложил основу эндаумента Йельского университета.

Примеру Йеля последовали другие благотворители. Сегодня средства многих поколений жертвователей работают на мировом фондовом рынке, принося доход, который направляется на развитие Йельского университета.

Крупные целевые фонды также созданы в Гарвардском, Принстонском и Стэнфордском университетах. Их объём достигает десятков миллиардов долларов. Например, эндаумент Гарварда в 2023 году составил 50,75 миллиарда долларов.

В 1900 году был создан знаменитый международный эндаумент — Нобелевский фонд. По завещанию шведского учёного, инженера и филантропа Альфреда Нобеля на средства, вырученные от продажи большей части его собственности, были приобретены ценные бумаги. С дохода от них учреждали премию за вклад в науку и литературу, а также за деятельность по укреплению мира.

Меценаты в России

В современной России эндаумент-фонды официально появились в 2007 году, когда был принят закон о целевых капиталах. Но их аналоги существовали и раньше, ведь в Российской империи благотворительность была хорошо развита.

В 2020 году Национальная ассоциация эндаументов РФ учредила ежегодный конкурс исторических работ «Вечный вклад», посвящённый созданию и функционированию целевых капиталов в России. Участники мероприятия рассказывали, что практику использования «вечного» капитала активно применяли ещё в XIX веке, меценатство среди дворян и предпринимателей было престижно. Вся социальная жизнь — наука и искусство, образование и медицина дореволюционной России — оказалась связана с целевыми капиталами. Многие училища, больницы, сиротские приюты, исследовательские премии или студенческие стипендии появились и развивались благодаря людям, сделавшим пожертвования или оставившим завещания в форме целевого капитала.

Эндаумент Политеха

Сегодня в России больше половины эндаумент-фондов связаны с высшим образованием. В 2012 году, через шесть лет после выхода закона о целевом капитале, традицию использования эндаумента возродили в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Фонд создан на основе исторического опыта крупнейших университетов мира. За годы его существования сотни благотворителей внесли свой вклад в эндаумент, содействуя развитию нашего вуза, расширению его возможностей, реализации идей и начинаний. Это не только источник средств, но и живая память о разных поколениях партнёров и друзей нашего вуза , — рассказал ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Сегодня в фонде — 94,9 миллиона рублей, а доход от управления этими средствами ежегодно передаётся на студенческие инициативы, проекты и специальные стипендии.

По меркам всей России это немного, но мы ставим перед собой амбициозные цели и работаем над их достижением. По состоянию на декабрь 2023 года фонд вошёл в 20 крупнейших университетских эндаументов России , — отметила председатель коллегии фонда, директор Департамента экономики и финансов СПбПУ Елена Виноградова.

За 12 лет на проекты развития вуза потрачено более 9 миллионов рублей. 40 процентов из них пошли на финансовую поддержку студентов и сотрудников, 38 — на студенческие научные исследования и 18 процентов — на инфраструктурные проекты.

Эндаумент-фонд Политеха состоит из четырёх сформированных целевых капиталов и пяти формирующихся. СПбПУ стремится к тому, чтобы у каждого института был свой целевой капитал в общеуниверситетском фонде. И тогда благотворители — а часто это выпускники Политеха — могут делать пожертвования тому институту, который они окончили.

Доходы фонда имеют важное значение для успеха и устойчивого развития вуза в его просветительской и научной миссии. Именно поэтому так важна связь альма-матер с выпускниками, их долгосрочное взаимодействие и добрые отношения.

За годы существования фонда более 650 дарителей сделали пожертвования. Это крупные компании и банки, в том числе Сбербанк, Банк Санкт-Петербург, Банк ВТБ, «Газпром Нефть» и другие, а также физические лица. Как правило, это выпускники, преподаватели, сотрудники, студенты или просто близкие университету люди. Фонд целевого капитала СПбПУ благодарен каждому жертвователю, и вклад каждого человека, банка или компании увековечен в истории Политехнического университета.

В настоящее время целевые капиталы фонда переданы в доверительное управление трём разным управляющим компаниям, которые действуют, исходя из разных инвестиционных стратегий. Диверсификация активов — принципиальная установка фонда, направленная на минимизацию финансовых рисков и максимизацию дохода от управления , — объяснила Елена Виноградова.

Сейчас совокупный объём целевых капиталов в России достиг 140 миллиардов рублей. Это молодой, постоянной растущий и перспективный рынок, в котором Политех активно участвует. Внести свою лепту в преумножение целевого капитала университета просто — нужно зайти на сайт donate.spbstu.ru и пожертвовать любую сумму. Иногда вклад даже одного человека открывает новые возможности перед преподавателями, студентами и учёными.

Благодарю всех, кто посчитал важным внести свой вклад в будущее крупнейшего технического вуза России. И приглашаю каждого поддержать славную традицию лучших университетов мира, приняв участие в развитии эндаумента Политеха и реализации новых проектов , — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

