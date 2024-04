Финансовые новости: Работа с новой версией MOEX Browser Plugin

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые пользователи Личных Кабинетов Московской Биржи, а также пользователи Клирингового терминала, MOEX Treasury и ЦФА

В связи с готовностью новой версии плагина MOEX Browser Plugin просим вас выполнить следующие рекомендации, в зависимости от спектра систем, которые вы используете.

Если вы используете только Клиринговый Терминал и Личные Кабинеты МБ, то просим вас запланировать и провести обновление плагина до версии 1.4 на ваших рабочих местах.

Предварительно рекомендуем убедиться, что обновление еще не было произведено, для этого проверьте версию установленного плагина (“Панель управления” – “Установка и удаление программ”, имя нужной программы – MOEX Browser Plugin) и версию расширения MOEX Browser Plugin в вашем браузере. Если версии плагина и браузера ниже, чем 1.4, то следует выполнить следующие действия:

Удалите плагин MOEX Browser Plugin с вашего компьютера; Удалите расширение MOEX Browser Plugin из вашего браузера; Установите плагин MOEX Browser Plugin последней версии с нашего сайта: https://fs.moex.com/cdp/po/MoexBrowserPlugin_Windows.zip Тип установки “Для всех пользователей” Установите расширение:

https://chrome.google.com/webstore/detail/moex-browser- plugin/jjginjichajnnlbebpimglicllncgnld?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog Магазин Google Chrome: Вручную: используя расширение MOEX Browser Plugin из того же архива из каталога extensions. Инструкцию по установке вы можете найти здесь: https://fs.moex.com/files/13856/41526 Очистите кэш браузера (не историю и cookie, а именно кэш) и пройдите проверку подписи на странице https://cabinet.moex.com/cryptoapitest/ . Если проверка проходит успешно, все сервисы должны работать корректно. Если во время проверки подписи возникает ошибка, сделайте её скриншот и пришлите его на почту help@moex.com

Если вы используете помимо Клирингового Терминала и Личных Кабинетов сервисы MOEX Treasury, ЦФА и Клиринговый Клиент Банк, то просим вас убедиться в том, что у вас установлены плагин версии 1.3 и расширение для браузера версии 1.3. Для этого проверьте версию установленного плагина (“Панель управления” – “Установка и удаление программ”, имя нужной программы – MOEX Browser Plugin) и версию расширения MOEX Browser Plugin в вашем браузере. Если версии плагина и браузера выше, чем 1.3, то следует выполнить следующие действия:

Удалите расширение MOEX Browser Plugin из вашего браузера; Удалите плагин MOEX Browser Plugin с вашего компьютера; Загрузите версию плагина 1.3.1.2 с нашего сайта по ссылке https://fs.moex.com/cdp/po/MoexBrowserPlugin1312.zip Если вы используете прокси, то используйте для работы версию плагина 1.3.1.7: https://fs.moex.com/cdp/po/MoexBrowserPluginPlus.zip Из архива установите сам плагин (тип установки “Для всех пользователей”)и установите расширение для браузера (из каталога extension), инструкция по установке и настройке плагина: https://fs.moex.com/files/13856/41526 Очистите кэш браузера (не историю и cookie, а именно кэш) и пройдите проверку подписи на странице https://cabinet.moex.com/cryptoapitest/ . Если проверка проходит успешно, все сервисы должны работать корректно. Если во время проверки подписи возникает ошибка, сделайте её скриншот и пришлите его на почту help@moex.com . Обращаем ваше внимание на то, что если вы устанавливали ранее расширение через Chrome Store, то оно может автоматически обновиться. Для того, чтобы предотвратить такое обновление, необходимо установить расширение для браузера вручную.

Во всех случаях для корректной работы сервисов необходимо наличие одинаковых версий плагина и расширения на вашем компьютере.

Ориентировочное время готовности системы MOEX Treasury для работы с новой версией плагина – 20 апреля 2024 года.

Обращаем ваше внимание на то, что ориентировочное время прекращения поддержки плагина версии 1.3 – июнь 2024 года. О готовности всех систем для работы с плагином мы сообщим дополнительно.



