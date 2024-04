Финансовые новости: Изменения в FIX Срочного рынка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи шлюза FIX срочного рынка,

Обращаем внимание, что в спецификации протокола FIX срочного рынка:

дополнен раздел 3.2. Сценарии установки и сброса сессии.

Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 3.2. и обратите внимание на случай, описанный в подразделе 3.2.1. Установка и завершение сессии, и проверьте что в вашей системе выполнена рекомендация во избежание повторной обработки старых неактуальных заявок:

“Внимание! Если клиент в ответ на Resend Request, полученный от FIX Gate, выполнит повторную отправку сообщений уровня приложения с выставленным флагом PossDupFlag=‘Y’, то это может привести к открытию новых позиций. В связи с этим, вместо повторной отправки сообщений уровня приложения клиенту рекомендуется выполнить сценарий Gap Fill – отправить на сервер сообщение Sequence Reset в режим заполнения пробелов (Gap Fill mode)”.

Указанные действия позволят вам снизить риск открытия незапланированных позиций в случае перезапуска торговой сессии.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI