Финансовые новости: Древняя обитель в серебре (03.04.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 3 апреля 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей «Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область» серии «Памятники архитектуры России» (каталожный № 5115-0163).

Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь — один из древнейших русских православных монастырей. Он основан преподобным Ефремом около 1038 года, в княжение великого князя Киевского Ярослава I Владимировича. Название обители связано с именами русских князей Бориса и Глеба, в честь которых был заложен в тех местах первый храм.

Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «25 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты изображен вид на архитектурный ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря, выполненный в рельефе и технике лазерного матирования; по окружности имеются рельефные надписи: вверху — «НОВОТОРЖСКИЙ БОРИСОГЛЕБСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ», внизу, обрамленная декоративными элементами, — «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 1,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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