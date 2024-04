Урок фигурного катания и турнир по самбо: москвичей приглашают на мероприятия в честь Дня спорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Спортивные организации и сообщества столицы приглашают москвичей на мероприятия, посвященные Международному дню спорта. Во всем мире он отмечается 6 апреля. В честь этого праздника в Москве пройдут спортивные мероприятия для взрослых и детей. С 6 по 14 апреля горожан ждут турниры по разным видам единоборств, а также тренировки по фигурному катанию, хоккею и футболу.

На турнир по самбо ждут 6 апреля юных москвичей в школе боевых искусств «Додзё Измайлово» (улица 2-я Прядильная, дом 3а). В схватках на татами смогут участвовать самбисты в возрасте от восьми до 13 лет, которые занимаются в столичных спортивных клубах. Показывать мастерство и подготовку в этом виде единоборств будут около 100 спортсменов. Победители турнира получат памятные награды и подарки. Мероприятие начнется в 10:00. Поболеть за участников смогут все желающие. Вход свободный.

В этот же день, 6 апреля, любителей здорового образа жизни приглашают на день открытых дверей в спорткомплекс «Снегирь Арена» (деревня Марушкино, дом 2). Тренеры проведут бесплатные занятия по фигурному катанию, хоккею и футболу. Они начнутся в 14:00. Участникам следует принести с собой спортивную форму и сменную спортивную обувь. Тем, кто захочет получить урок фигурного катания на льду, рекомендуется одеться в теплую, не стесняющую движений одежду, также нужно захватить шапку и перчатки. Желающим посетить занятия необходимо предварительно записаться по телефону: +7 495 241-02-42.

О том, почему важно заниматься физкультурой и спортом, столичным школьникам и студентам расскажут на лекции 7 апреля в досуговом центре «Феникс» (Ярославское шоссе, дом 22, корпус 2). Мероприятие организует АНО «Любительская детская футбольная лига по детскому футболу в зале». В качестве лектора выступит президент лиги Елизавета Кожемякина. Она познакомит юных слушателей с основами здорового образа жизни. После лекции ведущий проведет спортивную викторину. Гостей ждут в 12:00. Вход свободный.

Еще один зрелищный турнир — по тхэквондо — пройдет 14 апреля в спортивном комплексе «Чертановский» (улица Чертановская, дом 59 а, строение 2). Спортсмены в возрасте от семи до 13 лет выступят перед зрителями с показательной программой, посвященной корейскому боевому искусству. Затем юные борцы проведут серию схваток и выявят лучших тхэквондистов турнира. Подать заявку на участие в соревновании можно до 9 апреля по ссылке. Начало турнира в 09:00.

В Москве созданы все условия для занятий физкультурой и спортом круглый год. Сегодня в столице действует более 30 тысяч спортивных зон. Заниматься можно в парках, во дворах, на благоустроенных набережных, улицах исторического центра. Футбольные поля, площадки для других игровых видов спорта, тренажеры для силовых упражнений, беговые и велосипедные дорожки в городе есть практически везде.

Сейчас регулярно занимаются спортом более шести миллионов москвичей. А еще 12 лет назад этот показатель составлял всего 2,76 миллиона жителей столицы. В системе Департамента спорта города Москвы для жителей открыто 3,8 тысячи групп более чем по 70 видам спорта: футболу, волейболу, шашкам и шахматам, гимнастике, настольному теннису, плаванию и многим другим направлениям. Занятия проводят свыше 500 профессиональных тренеров Москомспорта. Секции работают в городских спорткомплексах. В столице регулярно проводятся массовые спортивные и физкультурные мероприятия. Кроме того, действуют бесплатные проекты, такие как «Мой спортивный район», «Спортивные выходные», «ГТО в парках» и другие, позволяющие тренироваться под руководством профессиональных наставников.

