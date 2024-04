Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Схема временного раскрепления перекрытия тяжами

Леонид Колчеданцев (сидит). Стоят, слева направо: Александр Дроздов, Роман Мотылев, Александр Сокольников

Учёные разработали универсальный способ технологической оснастки здания в процессе реконструкции или капитального ремонта. Получен патент № 2815105 «Система тяжей (варианты)». Авторы изобретения – доцент кафедры «Строительные конструкции, здания и сооружения» Петербургского государственного университета путей сообщения Владимир Сокольников и заведующий кафедрой организации строительства Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Роман Мотылев – основывались на личном производственном опыте работы на стройках Санкт-Петербурга.

«Практика показала значимость использования системы тяжей для реконструкции и капитального ремонта зданий различного назначения. Такая система обеспечивает целостность частей перекрытий, а значит, безопасность всех строительно-монтажных работ», – рассказал Роман Мотылев.

Инициатором и идейным вдохновителем изобретения стал Владимир Сокольников, в то время работавший доцентом на кафедре организации строительства СПбГАСУ. Авторский коллектив трудился около двух лет.

Большую помощь в работе оказали профессор кафедры организации строительства, доктор технических наук Леонид Колчеданцев (30.03.1942–16.01.2023) и доцент Александр Дроздов.

Как объяснил Роман Мотылев, здание реконструируют не целиком, а по частям. Чтобы заменить отдельные балки, временно раскрепляют сохраняемые части неармированных бетонных перекрытий. Система параллельных тяжей нужна для того, чтобы на длительное время зафиксировать пространственное положение плиты и стен. До недавнего времени для каждого случая приходилось разрабатывать свою систему. Технические решения обычно формулировали бригадиры, прорабы и другие специалисты на местах. Затем документацию дорабатывал и утверждал авторский надзор. Но теперь не нужно прилагать столько усилий – есть готовое решение, которое подходит всем.

Главный принцип изобретения Роман Владимирович объяснил словами «вывешивай и вырубай»: здание условно делится на три части, одна из которых подлежит замене, а две другие надёжно фиксируются системой тяжей. Благодаря продуманной конструкции работы можно проводить выборочно и поэтапно. Тяжи располагаются на двух уровнях: непосредственно на и под сохраняемыми перекрытиями согласно схеме, предложенной авторами.

«То, что система полезна, сомнения нет. Она экономит время, уменьшает трудозатраты и уже успешно применяется на стройках», – отметил Роман Мотылев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI