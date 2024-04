Уверенные темпы роста: благодаря поддержке города столичные предприятия увеличивают объемы производства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные предприятия показывают рост выпуска продукции, отгрузки и экспорта. Это стало возможным во многом благодаря поддержке города. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Столичным компаниям доступны различные инструменты поддержки, например целевые займы и компенсации, благодаря чему они могут экономить и направлять средства на свое развитие. Так, компания, выпускающая товары для дома, в 2023 году отгрузила на 11 процентов продукции больше, чем в 2022-м. Другое столичное предприятие расширило производство для увеличения объемов изготовления касс самообслуживания приблизительно вдвое, а производитель уборочного инвентаря нарастил выпуск товаров на 89 процентов за январь — февраль 2024 года», — рассказал Владислав Овчинский.

Так, столичная корпорация «САГА Технологии», которая разрабатывает и выпускает различное высокотехнологичное оборудование, расширила производство. Предприятие реорганизовало часть площадей и находится в поиске новых, для того чтобы нарастить объем изготовления касс самообслуживания с 30 до 70 штук в день. С 2019 года компания выпустила свыше 14 тысяч устройств. В планах на 2024-й — произвести около 12 тысяч единиц оборудования.

Предприятие активно развивает экспортные направления. Благодаря поддержке экспортного центра «Моспром» компания в 2023 году представила свою продукцию на международной промышленной выставке во Вьетнаме и приняла участие в работе бизнес-миссии в Республике Беларусь.

«За 2023 год наша компания увеличила объемы выпуска продуктов и запустила конвейерную сборку банкоматов. Удалось нарастить производство этих устройств, а также зарядных станций для электромобилей. Во многом благодаря поддержке города мы находим новые рынки сбыта и партнеров, которые создают спрос на нашу продукцию», — уточнила коммерческий директор компании Оксана Калашникова.

Кроме того, московский производитель изделий для уборки «Диагональ-Текстильторг» нарастил выпуск продукции на 89 процентов за январь — февраль 2024-го по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Основным товаром предприятия являются текстильные насадки на швабры. Они подходят для сухой и влажной уборки помещений, также могут применяться на ровной или абразивной поверхности с наличием шероховатости.

Другая столичная компания — «Профит Хаус» — производит товары из пластика, в том числе с использованием вторичного сырья. В ее ассортименте более тысячи видов изделий, при этом ежегодно ассортимент расширяется на 150 новых товаров, разработанных собственной дизайн-студией. В 2023 году предприятие отгрузило свыше 26,7 миллиона единиц продукции. Это на 11 процентов больше, чем в 2022-м. В минувшем году более пяти миллионов изделий было создано из переработанных материалов, а товарооборот превысил 2,5 миллиарда рублей.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. Так, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Сергей Собянин сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год, без учета нефтеперерабатывающей отрасли, составил 22,3 процента.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

