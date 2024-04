Тотальный диктант проведут на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» второй год подряд станет одной из площадок проведения просветительской акции «Тотальный диктант» в очном формате. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

В Тотальном диктанте могут принять участие все желающие. Он проводится для популяризации изучения русского языка и повышения грамотности. Главный организатор мероприятия — одноименный фонд. По результатам диктанта каждый участник сможет проконсультироваться с экспертами-филологами и разобрать ошибки, а также сложные места в тексте.

«ОЭЗ “Технополис Москва” уже второй год подряд примет в своих стенах участников просветительской акции “Тотальный диктант”. Проект играет важную роль в сохранении и развитии основы культурного кода нашей страны — русского языка. Учитывая многообразие языковых средств, можно с уверенностью сказать, что грамотная письменная и устная речь является базисом культуры технологической, так как способствует успешной коммуникации, точной формулировке идей и задач», — отметил Геннадий Дегтев.

Тотальный диктант проведут в конгресс-центре площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5. Чтобы попасть в аудиторию, нужен будет паспорт. Диктант пройдет 20 апреля в 14:00. Регистрация на официальном сайте откроется 10 апреля.

Текст участникам прочитает заместитель генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» по коммуникациям Татьяна Семенова.

«Тотальный диктант не просто проверка грамотности, но и возможность познакомить большое количество людей с современной русской литературой. Это очень важно, потому что писатели отражают важные события и тренды в социуме, и чтение их произведений помогает осмыслить значимые процессы, происходящие в нашем обществе», — подчеркнула Татьяна Семенова.

В 2024 году для диктанта выбран текст писательницы, редактора и журналиста Анны Матвеевой. Литературные критики относят ее творчество к жанру уральского магического реализма. Анна Матвеева — автор таких романов, как «Каждые сто лет», «Небеса», «Завидное чувство Веры Стениной» и другие. Текст для акции «Тотальный диктант» будет взят из дневниковой прозы, так как автор считает, что именно это направление наиболее полно отражает стилистику современного русского языка.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. На протяжении нескольких лет она является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

