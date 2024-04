Территорию Боткинской больницы в этом году благоустроят — Мэр Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Принято решение о благоустройстве территории городской клинической больницы (ГКБ) имени С.П. Боткина. Работы проведут в этом году. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

«В этом году на территории ГКБ планируем уложить новое покрытие тротуаров и проездов, установить удобные лавочки и современные фонари, сделать понятную навигацию, высадить зеленые насаждения и разбить газоны», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, на территории больницы создадут четыре новых контрольно-пропускных пункта. Два КПП разместят со стороны улицы Бориса Петровского, один — со стороны улицы Поликарпова, еще один — стороны Бегового проезда.

В парке между корпусами № 9 (хирургический), № 10 (научно-академический) и № 22 (лечебный) обновят дорожки, обустроят уютные зоны отдыха, поставят беседку и скамейки в историческом стиле. Рядом с корпусами № 1 (гематологический) № 2 (лечебный) и № 11 (нефрологический) расширят парковку и восстановят фонтан, который не работал в течение последних нескольких лет.

Благоустройство территории станет одним из заключительных этапов комплексной модернизации учреждения. В ее рамках реконструировали основные корпуса больницы, а также построили флагманский центр.

